Artan çayınızı çöpe dökmeyin!

Türk toplumu olarak çay içmeyi çok seviyoruz. En fazla çay tüketen ülkelerin başında geliyoruz. Çayı içtikten sonra artan çay suyunu ve posasını çöpe atıyoruz. Ancak artan çay suyunu ve posasını farklı şeyler için kullanabileceğinizi biliyor musunuz? İşte bu haberimizde bu konuyu ele aldık.

-Gözleriniz yorgunluktan ve hava şartlarından dolayı kuruyabilir. Bu kuruma kaşıntıya neden olur. Demlenmiş çayın poşetini gözlerinizin üzerine koyun, pamuğu çay suyuna batırıp gözlerinizin üzerine koyun. Bu yöntem gözlerinizdeki yorgunluğu ve kaşıntıyı alacaktır.

-Duşa girdiğinizde saçlarınızı şampuanladıktan sonra, artan çay suyu ile saçlarınızı durularsanız, saçlarınız normalden daha canlı ve parlak görünecektir.

-Vücudunuzun her hangi bir yerinde ufak tefek yaralarınız var ise, bir pamuğu çay suyuna batırıp yaranın üzerine pansuman yapabilirsiniz. Hem kanamanız varsa durmasına yardımcı olacak hem de yaranızı temizleyecektir.

-Yemek yaparken ellerinize yemek kokuları siner ve bu durum ellerinizde kötü bir koku oluşmasına neden olur. Hiç dert etmeyin. Artan çay suyunuz ile ellerinizi yıkadığınız zaman ellerinizdeki kötü kokunun gittiğini göreceksiniz.

-Buzdolabınız kötü koku yapıyorsa yine imdadınıza çay yetişiyor. Demlenmiş çaydan artan posayı kuruttuktan sonra buzdolabına koyarsanız hem buzdolabındaki kötü kokuyu yok etmiş olursunuz, hem de buzdolabınızın kötü kokmasının önüne geçmiş olursunuz.

-Yorulmuş ayaklarınızı çay banyosunda dinlendirebilirsiniz. Demlenmiş çay poşetlerinizi ayakkabılarınızın içinde bekletmek tüm kötü kokuları da yok edecektir.