Arda Turan'a bir darbe de Başakşehir'den

Medipol Başakşehir Kulübü, şarkıcı Berkay ile kavga eden Arda Turan ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Futbolcu Arda Turan'a Başakşehir'den tarihi ceza. Şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavganın ardından ruhsatsız silahıyla hastaneye gelen Turan, burada silahını ateşlemişti. Hakkında "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" gibi suçlamalardan 12,5 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Arda Turan,'a kulübü Başakşehir 2,5 milyon TL para cezası kesti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Arda'nın sözleşmesinin mahkeme sonuçlanana kadar devam edeceği belirtildi.

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İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN ARDA TURAN AÇIKLAMASI:

"Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30'da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan'la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz.

Saygılarımızla