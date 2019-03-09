Almanya'da 'House of One - Bir Ev' projesi durduruldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de üç dinin ibadethanelerini bir araya getirmek için planlanan '' House of One- Bir Ev'' projesi, arsa sahibinin çekilmesiyle belirsiz bir hal aldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, arsa sahibi Berlinli girişimci Catherine Dussmann, çekilme sebebini "projeye FETÖ'den başka Müslüman temsilcinin katılmaması ve bu örgütün Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulmasını" gerekçe gösterdi.

Dussmann yaptığı açıklamada, "Dinlerarası diyalog ve anlayışı teşvik etmek yerine yeni çatışma yaratan bir projeyi destekleyemem." dedi.