Alkollü baba oğlunu kalbinden bıçakladı!

İzmir'de alkollü bir baba tartıştığı lise öğrencisi oğlunu kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Alkol nedeniyle yaşananları hatırlamadığını söyleyen baba oğlunu öldürdüğünü gözaltına olduğu polislerden öğrendi.

İzmir'in Konak ilçesinde Sertaç Ö., alkol aldığı için kendisiyle tartışan lise öğrencisi oğlu Soykan Ö.'yü önce kalbinden bıçakladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan Soykan Ö., merdivenlerde hayatını kaybederken aldığı alkol nedeniyle hiçbir şey hatırlamayan Sertaç Ö., oğlunu öldürdüğünü kendisini gözaltına almaya gelen polislerin ağzından öğrenince şok oldu.

Polislerden Öğrendi

Aldığı alkolün etkisiyle olan bitenden habersiz olan Sertaç Ö., kendisini gözaltına almak için kapıyı çalan polis ekiplerinden oğlunu bıçaklayıp öldürdüğünü öğrendi. Sertaç Ö. cinayetin ardından emniyete götürüldü.