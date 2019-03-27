Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız

"Bodrum atmosferi, inşallah Türkiye'nin her tarafında egemen olur. Bodrum'un böyle bir özelliği ve güzelliği var. Ama siyaset, aynı zamanda rekabet demektir. Rekabet etmek demek, seçmenin efendi olduğu, velinimet olduğu bir anlayışı ortaya koymak demektir. Yani birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız" diyen Akşener, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'a destek istedi.

Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Ben dün buraya havalimanından gelirken, Mehmet kardeşime bir soru sordum, nelerden bahsedeyim diye. Dedi ki, 'Yüksek siyasetten bahsetmeyin. Tepedeki kavgadan bahsetmeyin. Bodrum'da kardeş hukuku sürüyor. Bodrum'da sadece siyasi rekabet ve projeler üzerinden yürüyen bir rekabet var'. Ne güzel bir şey bu. Hizmet anlayışı, projeleri kimin iyiyse, kime güveniyorsanız oy vereceksiniz. Dilerim ki Mehmet Tosun'un bana söylediği bu Bodrum atmosferi, inşallah Türkiye'nin her tarafında egemen olur. Bu hava her tarafta devam eder. Bunun için Bodrum'un böyle bir özelliği ve güzelliği var. Ama siyaset, aynı zamanda rekabet demektir. Rekabet etmek demek, seçmenin efendi olduğu, velinimet olduğu bir anlayışı ortaya koymak demektir. Yani birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız."