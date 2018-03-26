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Ajan krizi soğuk savaşa döndü Rus diplomatlar sınır dışı edildi
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Ajan krizi soğuk savaşa döndü Rus diplomatlar sınır dışı edildi

İngiltere adına Rusya'da faaliyet gösteren ajan Skripal'ın kimyasal gazla öldürülmesinin ardından başlayan diplomatik gerginlik, siyasi krize dönüştü.

İngiltere ile Rusya arasında Sergey Skripal'ın suikaste kurban gitmesinin ardından başlayan diplomatik kriz bugünkü gelişmelerle büyüdü. İngiltere yönetimi 60 Rus diplomatı sınır dışı ederken, bu karara destek veren ABD yönetimi de 60 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Londra ve Washington'ın Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından Avrupa Birliği ülkeleri de benzer karar aldı. 14 Avrupa Birliği üyesi ülke Rus diplomatları sınır dışı ettiğini açıkladı.

KANADA 4 RUS DİPLOMATI SINIRDIŞI EDİYOR 

Kanada da, İngiltere ile dayanışma amacıyla 4 Rus diplomatı sınırdışı edeceğini duyurdu. 

14 AB ÜYESİ ÜLKE DE RUS DİPLOMATLARI SINIRDIŞI EDİYOR 

Casus krizinde İngiltere'ye destek vermek amacıyla AB üyesi 14 ülke de 30 Rus diplomatı sınırdışı ediyor. 

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldığını söyledi. 

Almanya 4, Ukrayna, 13, Çekya 3, Polonya 4, Litvanya 3, Hollanda 2, İtalya 2, Danimarka 2, Estonya 1, Finlandiya 1, Romanya 1, İsveç 1 ve Letonya 1 diplomatı sınırdışı edeceğini açıkladı. 

MASS: 4 RUS DİPLOMATI SINIRDIŞI ETTİK 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salisbury'deki zehirleme olayının aydınlatılmasına ilişkin Rusya'nın hala katkı sağlamaması yüzünden Almanya'nın bugün 4 Rus diplomatı sınırdışı ettiğini duyurdu.

RUSYA'DAN JET YANIT

Rusya ise yaptığı açıklamada en az 60 ABD'li diplomatı sınırdışı edeceklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ve AB üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınırdışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ettiğini açıkladı.


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