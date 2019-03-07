92 projeye 11 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevre ile beraber toprağın korunması amacı ile 92 projeye toplam 11 milyon lira destek sağlanacağını söyleyerek bunların bu yıl içerisinde de devam edeceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-2 programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) yürütülen, çevre ve toprağın korunmasını amaçlayan kırsala yönelik yeni destek kaleminin pilot uygulamaları hakkında detaylı bilgilere yer verdi.

Desteğe Devam Edilecek

Ankara Beypazarı'nda başlatılan pilot uygulamaya değinen Pakdemirli, 7 Eylül 2018 tarihinde başvuru çağrısı sonuçlarına göre destek almaya hak kazanan projelerin tespit edildiğini de belirtti. Pakdemirli, uygun bulunan 92 projeye toplam 11 milyon lira destek verileceğini kaydederek bunlara devam edileceğinin de sözünü verdi.