Ankara'da gerçekleşen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı, hem İYİ Parti'nin hem de Türkiye'nin siyasi sahnesinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Kurultayda, uzun yıllardır Türk siyasetinde önemli bir rol oynayan Meral Akşener, yeniden aday olmayacağını duyurdu ve partililere duygusal bir veda konuşması yaptı. Akşener'in konuşması ve yeni liderlik yarışı, parti içinde yeni bir dönemin kapılarını aralarken, İYİ Parti'nin kurultay gündemi, siyaset sahnesinde önemli yankı uyandırdı.

Meral Akşener'den Veda Konuşması

İYİ Parti'nin kurucularından ve uzun süre genel başkanlık görevini yürüten Meral Akşener, kurultayda son kez kürsüye çıkarak parti üyelerine ve destekçilerine veda etti. Akşener, konuşmasında siyasi kariyerinde yaşadığı zorlukları, mücadelelerini ve fedakarlıklarını anlatarak, bu yolda hiçbir zaman pişmanlık duymadığını belirtti.

"Bugün emaneti devretme günü. 30 yıl boyunca farklı görevlerde ülkemizin geleceği ve devletimizin güvenliği için çalıştım. Beni motive eden şey, eğitim hayatım boyunca parasız yatılı okuduğum için milletimize olan vefa borcumu ödemekti," diyen Akşener, bu süreçte iftira, tehdit ve zorluklarla karşılaştığını, ancak asla yılmadığını ifade etti.

Akşener, 28 Şubat sürecinden başlayarak siyasi sahnedeki deneyimlerini anlattı ve her dönemde karşılaştığı engelleri ve tehditleri nasıl aştığını paylaştı. "Her devrin ahlaksızlarıyla mücadele ettim," diyen Akşener, kendisine yönelik cazip tekliflerin, parmak sallayan ellerin ve tehditlerin hiçbir zaman onu durduramadığını belirtti. Ayrıca, verdiği kararlardan asla pişman olmadığını ve her zaman doğru bildiği yolda yürümeye devam ettiğini vurguladı.

Yeni Genel Başkanlık Yarışı

Kurultayda, Meral Akşener'in aday olmama kararı sonrasında genel başkanlık için 4 aday yarışıyor. Bu adaylar Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz. 1007 kayıtlı delegenin oy kullanacağı kurultayda, İYİ Parti'nin yeni lideri belirlenecek. Adayların her biri, partiyi geleceğe taşımak için kendi vizyonlarını ve hedeflerini ortaya koyarak destek arıyor.

Kurultay, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da seyircisiz olarak gerçekleştiriliyor. Organizasyon komitesi, seyirci alınmama kararının nedeninin salon kapasitesi olduğunu açıklayarak, dışarıdan müdahale iddialarını reddetti. İYİ Parti'nin hiçbir zaman vesayet ya da müdahaleye izin vermediği ve vermeyeceği vurgulandı.

Kurultaya Giden Süreç ve Akşener'in Kararı

Meral Akşener'in kurultayda yeniden aday olmama kararı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra alındı. Akşener, seçim sonuçlarıyla ilgili sorumluluğu üstlenerek, kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Akşener, "Ödediğim bedele razıyım. Bugün üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım," ifadelerini kullanarak, genel başkanlık döneminin sona erdiğini belirtti.

Bu süreçte, İYİ Parti içinde yeni liderlik adayları ortaya çıktı. Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz, genel başkanlık için adaylığını ilan ederek, partinin geleceği için kendi projelerini ortaya koydu. Aydın, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, seçime tek başına girilmesi kararını eleştirerek, "Bu zaferin içinde biz de olacaktık," dedi. Aydın ayrıca, genel başkan seçilirse partiden ayrılan üyeleri geri getireceğini söyledi.