Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
55. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne görkemli açılış
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

55. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne görkemli açılış

Cam Piramit'te düzenlenen açılış gecesinde, festivalin resmi seçkisinde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncuları, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 55.cisi düzenlene Uluslararası Antalya Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı.

 952999_1

DÜNYACA ÜNLÜ YÖNETMENLER VE OYUNCULAR ANTALYA'DA

Cam Piramit'te düzenlenen açılış gecesinde, festivalin resmi seçkisinde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncuları, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

res

TÜRKİYE FİLM ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GELECEK

Festivalin Sanat Direktörü Mike Downey ve Antalya Film Forum direktörü Zeynep Atakan'ın konuşmalarıyla başlayan açılışta Kültür ve Turizm Bakanı mehmet Ersoy, sinema sektörüne bir de müjde verdi. Ersoy, Türkiye'yi film çekim merkezi haline getirecek ve film turizmini geliştirecek potansiyel olduğunu söyledi.

58047bf76ce436593872c58c

KIRMIZI HALI GECESİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 55.cisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, kırmızı halı ve açılış gecesinde Türk sinemasını geliştirecek yeni sinema kanunu en geç 1 ay içinde meclise sunmak için gerekli hazırlıkların yapıldığı açıklandı.

BİR YILDA 40 MİLYON SİNEMA SEYİRCİSİ

 3840370.jpg-r_4723_3071-f_jpg-q_x-xxyxx

Kültür Bakanı Ersoy, film üretiminde ve sayısında ciddi artışlar yaşandığına dikkat çeken Bakan Ersoy , "2002'de 9 olan yerli film sayısı geçtiğimiz sene 148'e ulaştı. 2 milyon olan yerli seyirci sayısı ise 2017'de 40 milyonu aşmıştır" şeklinde konuştu.

EVRENSEL OLMAYAN SANAT OLAMAZ

Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Menderes Türel, hedeflerinin Antalya'yı sinema endüstrisi merkezi yapmak olduğunu belirtti. Türel 'Sanatta yerellik ve evrensel olma tartışması çok uzun seneler önce yapılmıştır. Günümüzde evrensel olmayan sanat olamaz, Antalya gibi bir dünya şehrinin festivali de tabii ki, evrensel boyutta olacaktır."

BÜYÜK HİKAYELERİMİZ HENÜZ ÇEKİLMEDİ

"Türkiye'nin halen dünyaya sinemayla anlatması gereken büyük hikayeleri vardır. Biz binlirce yılak tarihimizin büyük hikayelerinin filmlerini henüz yapmadık. Dünya, halen Fatih Sultan Mehmet Hanı, Mevlana'yı, Atatürk'ü büyük filmlerle tanıyamadı. Antalya'nın binlerce yıllak hikayelerinin filmleri, Termessos'un, Perge'nin, Selçukluların filmleri henüz yapılmadı."

BU FİLMLER İNSANLIK BORCUMUZ

"Oysa bu filmleri yapmak bizim insanlık tarihine karşı borcumuzdur. İşte bunun için önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri ile festivalimizi bu yönde güçlendirmeye karar verdir" şeklinde konuştu.

ONUR ÖDÜLLERİ VİNCENT CASSEL, BELA TARR VE ÖMER VARGI'YA

İki Oscarlı İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Fransız aktör Vincent Cassel, Macar Yönetmen Bela Tarr, Polonyalı usta yönetmen Pawel Pawlikowski gibi usta isimlerin katıldığı açılış 'bu yıl kaybettiklerimiz anısına' gösterilen filmle devam etti.

FERZAN ÖZPETEK'E YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Açılış gecesinde dünyanın kalbindeki yönetmen Ferzan Özpetek'e 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi. 21 yıl önce 'Hamam' filmiyle 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dalında Altın Portakal aldığını söyleyen Özpetek bu ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu belirtti.

AÇILIŞA ÖZEL HERKES BİLİYOR

 290920182123117653256

Gecede Fransız aktör Vincent Cassel, Macar Yönetmen Bela Tarr ile yönetmen ve yapımcı Ömer Vargı'ya da 'Onur Ödülü' takdim edildi. Törenin ardından konuklar AKM'ye geçerek Oscarlı yönetmen Asghar Farhadi'nin Everbody Knows/ Herkes Biliyor açılış filmi izledi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
55. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne görkemli açılış
Adana Film Festivali Ödülü Sibel'e gitti
Adana Film Festivalinde çocuklar unutulmadı
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Antalya'da yıldız yağmuru var
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Efsane uçak F-35 düştü
Kağıthane'de bıçaklı saldırı 1 kişi öldü
Adana'da sevgi korteji halkla buluştu
-
Çok Okunanlar
Çok tehlikeli gelişme; Akdenizde Rus Savaş Uçağı Vuruldu
Çok tehlikeli gelişme; Akdenizde Rus Savaş Uçağı Vuruldu
Fiyat listesiyle krize meydan okuyan lokanta sahibi konuştu
Fiyat listesiyle krize meydan okuyan lokanta sahibi konuştu
Buket Aydın-Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
Buket Aydın-Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
Adana 25. yıl film festivaline hazır
Adana 25. yıl film festivaline hazır
İsrail uçakları kovaladı; Suriye savunma sistemi vurdu
İsrail uçakları kovaladı; Suriye savunma sistemi vurdu
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
55. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne görkemli açılış
55. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne görkemli açılış
Adana Film Festivali Ödülü Sibel'e gitti
Adana Film Festivali Ödülü Sibel'e gitti
Adana Film Festivalinde çocuklar unutulmadı
Adana Film Festivalinde çocuklar unutulmadı
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Antalya'da yıldız yağmuru var
Antalya'da yıldız yağmuru var
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Efsane uçak F-35 düştü
Efsane uçak F-35 düştü
Kağıthane'de bıçaklı saldırı 1 kişi öldü
Kağıthane'de bıçaklı saldırı 1 kişi öldü
Adana'da sevgi korteji halkla buluştu
Adana'da sevgi korteji halkla buluştu
Almanya'dan küstah camii kararı
Almanya'dan küstah camii kararı
Erdoğan-Merkel toplantısında Can Dündar gerilimi
Erdoğan-Merkel toplantısında Can Dündar gerilimi
Tuzla'da annesinden şiddet gören kız çocuğu koruma altına alındı
Tuzla'da annesinden şiddet gören kız çocuğu koruma altına alındı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık