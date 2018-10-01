55. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne görkemli açılış

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 55.cisi düzenlene Uluslararası Antalya Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı.

DÜNYACA ÜNLÜ YÖNETMENLER VE OYUNCULAR ANTALYA'DA

Cam Piramit'te düzenlenen açılış gecesinde, festivalin resmi seçkisinde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncuları, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

TÜRKİYE FİLM ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GELECEK

Festivalin Sanat Direktörü Mike Downey ve Antalya Film Forum direktörü Zeynep Atakan'ın konuşmalarıyla başlayan açılışta Kültür ve Turizm Bakanı mehmet Ersoy, sinema sektörüne bir de müjde verdi. Ersoy, Türkiye'yi film çekim merkezi haline getirecek ve film turizmini geliştirecek potansiyel olduğunu söyledi.

KIRMIZI HALI GECESİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 55.cisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, kırmızı halı ve açılış gecesinde Türk sinemasını geliştirecek yeni sinema kanunu en geç 1 ay içinde meclise sunmak için gerekli hazırlıkların yapıldığı açıklandı.

BİR YILDA 40 MİLYON SİNEMA SEYİRCİSİ

Kültür Bakanı Ersoy, film üretiminde ve sayısında ciddi artışlar yaşandığına dikkat çeken Bakan Ersoy , "2002'de 9 olan yerli film sayısı geçtiğimiz sene 148'e ulaştı. 2 milyon olan yerli seyirci sayısı ise 2017'de 40 milyonu aşmıştır" şeklinde konuştu.

EVRENSEL OLMAYAN SANAT OLAMAZ

Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Menderes Türel, hedeflerinin Antalya'yı sinema endüstrisi merkezi yapmak olduğunu belirtti. Türel 'Sanatta yerellik ve evrensel olma tartışması çok uzun seneler önce yapılmıştır. Günümüzde evrensel olmayan sanat olamaz, Antalya gibi bir dünya şehrinin festivali de tabii ki, evrensel boyutta olacaktır."

BÜYÜK HİKAYELERİMİZ HENÜZ ÇEKİLMEDİ

"Türkiye'nin halen dünyaya sinemayla anlatması gereken büyük hikayeleri vardır. Biz binlirce yılak tarihimizin büyük hikayelerinin filmlerini henüz yapmadık. Dünya, halen Fatih Sultan Mehmet Hanı, Mevlana'yı, Atatürk'ü büyük filmlerle tanıyamadı. Antalya'nın binlerce yıllak hikayelerinin filmleri, Termessos'un, Perge'nin, Selçukluların filmleri henüz yapılmadı."

BU FİLMLER İNSANLIK BORCUMUZ

"Oysa bu filmleri yapmak bizim insanlık tarihine karşı borcumuzdur. İşte bunun için önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri ile festivalimizi bu yönde güçlendirmeye karar verdir" şeklinde konuştu.

ONUR ÖDÜLLERİ VİNCENT CASSEL, BELA TARR VE ÖMER VARGI'YA

İki Oscarlı İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Fransız aktör Vincent Cassel, Macar Yönetmen Bela Tarr, Polonyalı usta yönetmen Pawel Pawlikowski gibi usta isimlerin katıldığı açılış 'bu yıl kaybettiklerimiz anısına' gösterilen filmle devam etti.

FERZAN ÖZPETEK'E YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Açılış gecesinde dünyanın kalbindeki yönetmen Ferzan Özpetek'e 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi. 21 yıl önce 'Hamam' filmiyle 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dalında Altın Portakal aldığını söyleyen Özpetek bu ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu belirtti.

AÇILIŞA ÖZEL HERKES BİLİYOR

Gecede Fransız aktör Vincent Cassel, Macar Yönetmen Bela Tarr ile yönetmen ve yapımcı Ömer Vargı'ya da 'Onur Ödülü' takdim edildi. Törenin ardından konuklar AKM'ye geçerek Oscarlı yönetmen Asghar Farhadi'nin Everbody Knows/ Herkes Biliyor açılış filmi izledi.