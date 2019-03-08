5 yıllık esrarengiz uçak hala kayıp

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı yolcu bundan tam 5 sene evvel Hint Okyanusu'nda kaybolmuştu. Uçağın akıbeti ise henüz netlik kazanmazken kafalardaki soru işaretleri de yanıtsız kaldı.

8 Mart 2014 tarihinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere havalanan Malezya Havayolları'na ait uçak 40 dakika sonra radardan kaybolmuştu. Tarihin en pahalı sualtı araştırmasına rağmen, 239 kişiyi taşıyan uçağın neden yönünü değiştirerek Hint Okyanusu'nun güneyine doğru uçtuğu ve sonrasında uçağa ne olduğu halen bulunamadı.

Enkaz Bulunamadı

Havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden birine dönüşen olayda yetkililer, 5 senenin sonunda herhangi bir şekilde ipucuna bile rastlamadı. İngiliz Guardian gazetesi uçakla ilgili iddiaları ve teorileri okuyucularına sundu. 5 yılın sonunda, toplam 200 bin kilometrekarelik bir alanda inceleme yapılmasına rağmen hala uçağa ne olduğuna dair hiçbir şey bulunamadı.