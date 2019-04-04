32 yıl önce 23 Nisan'da oturduğu koltuğa başkan olarak geri döndü

Mazbatasını alıp, Avanos Belediye Başkanlığı görevine başlayan İbaş'a, ziyaretine gelen anne- babası, 10 yaşında, başkanlık koltuğunda otururken, çekilen fotoğrafını hediye etti.

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Başkan Celal Alper İbaş, CHP'li eski Belediye Başkanı İsmet İnce'den görevi devraldı. Devir teslim töreninde konuşan İbaş, "Görevi CHP'li belediye başkanından devraldığım için mutluyum. Şehrimiz için çalışacağız. Parti rozetimizi çıkardık. Herkese eşit davranacağız. Benden önceki belediye başkanımızın yarım bıraktığı bütün projeleri tamamlayacağız" dedi.