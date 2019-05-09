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31 Mart'tan sonra 18 yaşına girenler oy kullanamayacak
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Politika - - Editör: Armoni BAYAR

31 Mart'tan sonra 18 yaşına girenler oy kullanamayacak

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, katıldığı televizyon programında, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya yaptığı başvuruya dair açıklamalarda bulundu. '31 Mart ile 23 Haziran arasında 18 yaşını ikmal eden hiçbir seçmen oy kullanamayacak. 31 Mart seçimlerindeki seçmen listesi neyse aynısı 23 Haziran'da da geçerli olacaktır' dedi.

'Tam kanunsuzluk' halinde süre sınırlamasının olmadığını belirten Özel, "Şu anda diğer partiler 'tam kanunsuzluk haliyle tümünü iptal' talebiyle gelmiştir; ama hiçbirinde bir delil yok. 'Şu sandıkta şu görevli, aradaki oy farkı şudur' dedikleri yok. Bunlara baktığımız zaman 'Niye birini iptal etti de diğerini iptal etmedi?' söyleminin içi boştur, arkası yoktur. Gereksiz yere kamuoyunu meşgul etmekten öteye gitmez. Bizim ileri sürmüş olduğumuz iddiaların benzerini süresi içinde buraya getirmiş olsalardı, onlara da bakılır incelenirdi" dedi.

Recep Özel, İstanbul'da seçmen listelerinin güncellenmeyeceğini de belirterek, "Sadece 23 Mart ile 31 Mart arası ölümler vardı.  Şimdi de seçmen listelerinin çoğaltılmasına kadar süre içinde ölenlerin kayıtları sadece dondurulacaktır. Kısıtlılar incelenecek, bunun haricinde 31 Mart ile 23 Haziran arasında 18 yaşını ikmal eden hiçbir seçmen oy kullanamayacak. 31 Mart seçimlerindeki seçmen listesi neyse aynısı 23 Haziran'da da geçerli olacaktır" dedi.


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