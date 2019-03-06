17 yaşındaki genç kızın çantasında 2 tabancı çıktı

Samsun'da bir şüphe üzerine durdurulan genç kızın çantasında 2 adet ruhsatsız tabanca yakalandı. Silahların erkek arkadaşlarına ait olduğunu söyleyen genç kız polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da çantasında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçen genç kız polis tarafından gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Serbest Kaldı

Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde yaşanan olayda şüphe üzerine 17 yaşındaki G.D. adlı kızın çantasında polis ekipleri tarafından yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayın hemen ardından G.D. ile beraber 3 gencin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen G.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Silahların erkek arkadaşlarına ait olduğu ve çantasına onların koyduğunu söyleyen G.D. savcıya verdiği ifadenin hemen ardından serbest bırakıldı.