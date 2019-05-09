'100 bin polis İstanbul'da oy kullanacak' iddialarına İçişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listeleri; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Seçmen Kütüğü Düzenlenmesi başlıklı 33'üncü maddesinin

'Seçmen kütüğü; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi bilgileri esas alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre her yıl yeniden düzenlenir, sürekli bilgi toplama ile her seçim döneminde güncelleştirilir' hükmü kapsamında 'Adrese Dayalı Nüfus Sistemi Kayıtları'na dayanılarak hazırlanıp, 4 Ocak 2019 tarihinde askıya çıkarılmış, gelen itirazlar değerlendirilerek seçime katılacak her siyasi partiye de gönderilerek 31 Ocak tarihi itibarıyla kesinleştirilmiştir."