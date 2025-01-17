"Los Angeles Orman Yangınlarında Tehlike Dinmiyor: Yeni Yangınlar Kapıda"

Los Angeles ve çevresindeki orman yangınları, 11 gündür bölge halkını ve itfaiye ekiplerini alarma geçirmiş durumda. Şiddetli rüzgarlar ve kuru hava, yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırırken, ölü sayısı artmaya devam ediyor. Palisades ve Eaton bölgelerinde yoğunlaşan yangınlarda şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi tahliye edildi.

Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Los Angeles Bölge Şerifliği, yangın nedeniyle 82 bin kişiyi zorunlu olarak tahliye ederken, 90 bin kişiye de uyarı yapıldığını açıkladı. Yangın bölgelerinden ayrılmak istemeyen bazı vatandaşların da zorla tahliye edildiği belirtildi. Yetkililer, 18 kişinin yangınla bağlantılı olarak kaybolduğunu açıkladı. Ekipler, kayıpları bulmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kontrol Çabaları Sürüyor

Palisades ve Eaton bölgelerinde yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Ancak itfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangın söndürme operasyonları sırasında helikopterler ve tankerler aktif olarak kullanılıyor. Yetkililer, yangınların tehlikeli boyutlara ulaşmasının önlenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Yeni Yangın Riski Kapıda

Ulusal Hava Durumu Servisi’nden yapılan açıklamalara göre, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar ve kuru hava, yeni yangınların çıkma riskini artırıyor. Özellikle yüksek sıcaklıklar ve düşük nem, yangınların hızla yayılmasına zemin hazırlıyor. Bölgedeki vatandaşlar, yeni bir yangına karşı tetikte olmaları konusunda uyarıldı.

Bölgeye Giriş Yasaklandı

Yangın bölgelerine girişlerin yasaklandığını belirten yetkililer, yasağa uymayan kişilere ceza uygulanacağını açıkladı. Bu karar, hem yangın söndürme ekiplerinin güvenliğini sağlamak hem de vatandaşların hayatını korumak amacıyla alındı.

Bölge Halkı Endişeli

Yangınlarla mücadele eden itfaiye ekipleri ve tahliye edilen vatandaşlar için destek kampanyaları başlatıldı. Los Angeles halkı, yangınlardan etkilenen kişilere yardım etmek için bir araya geliyor. Özellikle barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için gönüllü gruplar seferber olmuş durumda.

Yangınların neden olduğu maddi kayıpların yanı sıra çevresel etkiler de büyük endişe yaratıyor. Bölgedeki ormanların büyük bir kısmı zarar görmüş durumda. Uzmanlar, bu durumun ekosistem üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.

Umut Verici Gelişmeler

Her ne kadar tehlike devam etse de, ekiplerin yangınları kontrol altına alma konusundaki başarısı umut veriyor. Bölge halkı, itfaiye ekiplerinin gayretleri ve dayanışma ruhuyla bu zorluğun üstesinden gelmeyi umuyor.