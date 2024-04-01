31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları netleşti ve Türkiye, yeni dönem belediye başkanlarını belirledi. Uzun süren seçim kampanyalarının ardından, dün millet sandıkta söz sahibi oldu.

Yüksek bir katılımla gerçekleşen seçimlerde, vatandaşlar ülkenin dört bir yanında belediye başkanlarını belirledi ve 5 yıl boyunca görev yapacak isimlere oy verdi.

Sandıkların yüzde 99,8'i açıldı ve sonuçlar kesinleşti. İşte sonuçlara göre, partilerin önde olduğu il sayıları:

CHP ilk sırada, 35 ilde belediye başkanlığını kazandı. AK Parti 24 ilde birinci sırada yer alırken, DEM Parti 10 ilde başı çekti. MHP 8 ilde öne çıkarken, Yeniden Refah Partisi 2 ilde birinci sırada yer aldı. İyi Parti ve BBP ise sırasıyla 1 ilde öne geçti.

İşte 81 ilde yeni dönem belediye başkanlarını kazanan adaylar...



