Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Mayıs haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı bir haftada 108 milyar 251 milyon lira artarak 23 trilyon 150 milyar 283 milyon liraya ulaştı.

Söz konusu artış, bir önceki haftadaki 23 trilyon 42 milyar 31 milyon liralık seviyeye göre yüzde 0,5'e yakın büyümeyi ifade ediyor.

TL mevduatlar yükseldi, dövizde düşüş yaşandı

Aynı hafta içerisinde Türk lirası cinsinden mevduatlar yüzde 0,5 oranında artarak 12 trilyon 780 milyar 935 milyon liraya çıktı. Buna karşın yabancı para (YP) cinsinden mevduatlarda yüzde 0,1’lik sınırlı bir düşüş gözlendi ve toplam YP mevduat 7 trilyon 480 milyar 651 milyon liraya geriledi.

Bankalarda bulunan toplam döviz hesaplarının büyüklüğü 229,4 milyar dolar olurken, bunun 191,8 milyar dolarlık kısmı yurt içi yerleşiklere ait. Ancak parite etkisinden arındırılmış verilerle bakıldığında, yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında 523 milyon dolarlık bir azalma yaşandığı görüldü.

Tüketici kredileri hızla yükseldi

Tüketici kredilerinde dikkat çeken bir artış kaydedildi. Yurt içi yerleşiklerin bankalardan kullandığı tüketici kredileri yüzde 2,3 yükselerek 4 trilyon 488 milyar 543 milyon liraya ulaştı.

Alt kalemler incelendiğinde:

Konut kredileri: 575 milyar TL

Taşıt kredileri: 61,5 milyar TL

İhtiyaç kredileri: 1 trilyon 671,7 milyar TL

Bireysel kredi kartları: 2 trilyon 180,2 milyar TL

Bu veriler, tüketicilerin özellikle ihtiyaç kredileri ve kredi kartı kullanımına yöneldiğini ortaya koyuyor.

Toplam kredi hacmi 18,3 trilyon lirayı aştı

TCMB dâhil bankacılık sisteminin toplam kredi hacmi 30 Mayıs haftasında 265 milyar 921 milyon lira artışla 18 trilyon 339 milyar 701 milyon liraya yükseldi. Haftalık bazda kredi hacmindeki bu genişleme, hem bireysel hem de ticari taleplerde canlanmaya işaret ediyor.