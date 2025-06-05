İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve Adana'da yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan 5 ilçe belediye başkanının geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Karar, Anayasa'nın 127. ve Belediye Kanunu'nun 47. maddesi doğrultusunda alındı.

Görevden uzaklaştırılan isimler:

İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

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Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Soruşturma kapsamında tutuklama kararı verilmişti

İlgili belediye başkanları hakkında farklı suçlamalar yöneltilmiş ve yürütülen adli süreçler sonucunda tutuklama kararları alınmıştı. Bakanlık, bu tutuklamalar üzerine kamu hizmetinin etkilenmemesi amacıyla görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulandığını belirtti.

Suçlamalar netleşti

Soruşturma dosyalarına göre başkanlara yöneltilen suçlamalar şöyle sıralandı:

Çaykara, Aydar ve Tekin için: İcbar suretiyle irtikap

Akgün için: Rüşvet almak ve icbar suretiyle irtikap

Bahçetepe için: Rüşvet almak

Görevden uzaklaştırma işlemi, adli sürecin seyrine göre yeniden değerlendirilebilecek.

Bakanlık açıklaması: Geçici tedbir

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görevden uzaklaştırma kararı, kamu hizmetinin zarar görmemesi amacıyla geçici bir tedbirdir. Yargı süreci devam etmektedir,” denildi.

Soruşturmalarla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağı vurgulandı.