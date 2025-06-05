AJet, yurt dışı hatlarını genişletmeye devam ediyor. Şirket, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İsveç’in başkenti Stockholm’e direkt sefer başlattı.

Yeni hattın açılmasıyla birlikte AJet’in dış hatlardaki uçuş ağı 34 ülkede 59 noktaya ulaştı. Stockholm Arlanda Havalimanı’na haftanın her günü karşılıklı yapılacak seferler, iki ülke arasındaki turizm ve ticaret trafiğini güçlendirecek.

Açılış töreniyle ilk uçuş gerçekleşti

Stockholm hattının ilk seferi öncesi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hat açılış töreni düzenlendi. Törenin ardından havalanan uçak, 3 saat 40 dakikalık yolculukla Stockholm’e ulaştı. Arlanda Havalimanı’nda yapılan karşılama törenine Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ve şirket yöneticileri katıldı.

2026 hedefi: 7 yeni ülke, 15 yeni hat

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, açılış sonrası yaptığı açıklamada, şirketin hızlı büyümesini vurgulayarak, “3 günde 3 yeni dış hat açtık. 2026’da 7 yeni ülkede 15 yeni hat planlıyoruz,” dedi.

İç hatlarla birlikte AJet’in toplam uçuş ağı şu anda 100 noktaya ulaştı. Şirket, Türkiye'nin kültürel ve gastronomik zenginliklerini öne çıkararak Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep gibi destinasyonlara da turist taşımaya başladığını açıkladı.

AJet havacılık literatürüne girdi

Sarp, AJet’in sektöre sıra dışı bir giriş yaptığını vurgulayarak, “Günde 400’ün üzerinde tarifeli seferle, 80 uçakla operasyon başlatmak havacılık tarihinde nadir görülen bir örnek,” dedi. Bu yönüyle AJet’in havacılık literatüründe yer aldığına dikkat çekti.

Şirketin filo hedeflerine de değinen Sarp, 2026’da filonun yüzde 67’sinin yeni nesil uçaklardan oluşacağını ve 2027 itibarıyla dünyanın en genç uçak filosuna sahip olmayı hedeflediklerini belirtti.

Dijitalleşme ve yerli üretim koltuk hamlesi

Temmuz ayı itibarıyla tamamen yerli üretilen “Minigram” adını verdikleri daha ince ve konforlu koltukları uçaklarına monte edeceklerini açıklayan Sarp, dijitalleşme alanında da önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Web ve mobil uygulamalar, operasyonel süreçler ve yapay zeka destekli sistemlerle AJet’in yolcu deneyimini artırmayı hedeflediği kaydedildi.