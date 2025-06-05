Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların insanlara durup düşünme ve değerleri yeniden hatırlama fırsatı sunduğunu belirtti. Bayramların, özellikle çocukların kalbinde iyilik, merhamet ve adalet gibi duyguların kök salması açısından önemli bir rol oynadığını vurguladı.

“Bayramlar, gönül köprüleri kurmak için bir fırsattır”

Kurban Bayramı’nı manevi bir durak olarak tanımlayan Bakan Tekin, bu özel günlerde geçmişten gelen değerlerin bugüne taşınması, büyüklerin duası, çocukların tebessümü ve dostlukların sıcaklığı ile bayramın anlamının derinleştiğini ifade etti.

Tekin, “Bayramlar; yakınlaşmak, affetmek ve insanı insana emanet etmenin çağrısını taşır. Bu çağrı, okullarımızda ve çocuklarımızın karakterinde karşılık bulmalıdır” dedi.

Eğitimde değer aktarımının önemi

Mesajında, öğretmenlerin ve ailelerin çocuklara değer kazandırmadaki sorumluluğuna da dikkat çeken Tekin, “Bayramlar, sadece kutlanmakla kalmaz; yaşatılır, aktarılır, emanet edilir” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız gördüğü güzel davranışları örnek alır” diyen Tekin, bu nedenle eğitim ortamlarında değerlerin yaşanarak öğretilmesinin önemini vurguladı.

“Her dua bir köprü olabilir”

Bayramların, birlikteliği ve toplumsal şifayı pekiştiren zamanlar olduğunu belirten Tekin, tüm eğitim camiasına şöyle seslendi:

“Bayramın ruhunu kalplerinizde hissedeceğiniz, sevdiklerinizle paylaşacağınız anlamlı bir bayram diliyorum. Komşusunu gözeten, yetimi unutmayan ve dünyanın neresinde olursa olsun acıya sessiz kalmayan bir bilinçle hareket edelim.”

Gazze ve mazlum coğrafyalar unutulmadı

Bakan Tekin, mesajının sonunda Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde zulüm altındaki insanların bayrama acı içinde girdiğini hatırlatarak, “Her paylaşım bir umut, her dua bir köprü olabilir” dedi. Barış ve kardeşliğin hakim olduğu bayramlar temennisinde bulundu.