Bayram tatili öncesi son işlem gününde Borsa İstanbul sınırlı düşüşle açıldı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 oranında kayıpla 9.446,75 puandan başladı.

Dün alışların etkili olduğu piyasada endeks günü 9.474,96 puanla kapatmış, günlük bazda yüzde 2,13 yükselmişti.

Bankacılık geriledi, spor hisseleri primli

Açılışta sektörel bazda farklılaşan bir tablo öne çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 oranında yükseldi. En fazla kazandıran sektör spor hisseleri oldu; yüzde 0,67 prim yaptı.

Öte yandan kimya, petrol ve plastik sektörü yüzde 0,69 düşüşle en zayıf performansı sergiledi.

Piyasalar kısa işlem gününde veri gündemini izliyor

Bugünün arife günü olması nedeniyle Borsa İstanbul’da seans 12.40’ta sona erecek. Yatırımcılar, kısa işlem süresine rağmen hem yurt içi hem küresel gelişmeleri takip ediyor.

Günün öne çıkan verileri arasında TCMB’nin haftalık para ve banka istatistikleri yer alıyor. Küresel cephede ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda.

Küresel riskler fiyatlamalara yansıyor

ABD tarafında açıklanan zayıf veriler, büyüme görünümünü olumsuz etkilerken; gümrük tarifeleri ve iş gücü piyasasına dair sinyaller, küresel belirsizliği artırıyor. ECB’nin bugünkü mesajlarının, özellikle Avrupa piyasalarında yön belirleyici olması bekleniyor.

Endekste destek ve direnç seviyeleri

Analistler, teknik görünüm açısından BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puan seviyelerini destek, 9.500 ve 9.600 puanı ise direnç noktaları olarak değerlendiriyor. Kısa işlem gününde hacmin sınırlı kalması bekleniyor.