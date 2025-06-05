Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla 64,62 dolardan işlem görüyor. Dün 65,75 dolara kadar yükselen Brent, günü 64,68 dolardan kapatmıştı. Böylece fiyat, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 oranında gerilemiş oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 62,08 dolar seviyesindeydi.

Stok artışı ve fiyat indirimi piyasayı baskıladı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerine göre, geçen hafta stratejik ham petrol stoklarında 500 bin varillik artış yaşandı. Ticari benzin stokları ise 5,2 milyon varil yükselerek 228,3 milyon varile çıktı. Bu gelişmeler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de talebin zayıfladığına işaret etti.

Buna ek olarak, Suudi Arabistan’ın Asya’ya yönelik temmuz ayı ham petrol satış fiyatlarını düşürmesi, fiyatların gerilemesinde etkili oldu. Riyad yönetimi, fiyatları son dört yılın en düşük seviyelerine çekerken, bu karar küresel talebe yönelik endişeleri artırdı.

OPEC+ üretim artırıyor, piyasa dirençli değil

OPEC+ grubunun temmuz ayı için günlük 411 bin varillik üretim artışı kararı da arz baskısını artırdı. Uzmanlar, yaz dönemi gibi genellikle yüksek talep görülen bir dönemde fiyatların direnç göstermemesini, piyasa zayıflığının işareti olarak yorumluyor.

ABD verileri ve ticaret gerilimi petrolü aşağı çekiyor

Dün açıklanan verilere göre, ABD hizmet sektörü mayısta yaklaşık bir yıl sonra ilk kez daralma gösterdi. Girdi maliyetlerindeki artışla birleşen bu tablo, ABD ekonomisinin hem yavaş büyüme hem de yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e yönelik açıklamaları, iki ülke arasında gerilimi yeniden tırmandırdı. Trump’ın “anlaşma yapmak çok zor” çıkışı, görüşme beklentilerini artırsa da belirsizlik baskısı sürdü.

Teknik görünümde kritik seviyeler

Analistlere göre Brent petrolde teknik olarak 66,35 dolar direnç, 62,61 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor. Küresel ekonomik veriler ve OPEC+ tarafındaki gelişmeler, fiyatların yönünü belirlemede etkili olmaya devam edecek.