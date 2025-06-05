Ege Denizi’nde çevre kirliliğine neden olan bir atık alım tankerine Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti. Bozcaada demir sahasında tespit edilen kirlilik sonrası "Clias-5" adlı Türk bayraklı tanker hakkında 8 milyon 218 bin lira idari para cezası uygulandı.

Slaç dökümü üzerine ekipler harekete geçti

78 metre uzunluğundaki tankerin denize slaç (yağ tortusu ve tank çökeltisi) bıraktığı yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı’na bağlı "TCSG 16" botu bölgeye sevk edildi. Kirlilik görüntülü şekilde kayıt altına alınırken, yerinde yapılan incelemelerde deniz kirliliği tespit edildi.

Yasal işlemler başlatıldı

Söz konusu tespitlerin ardından, tankere 8 milyon 218 bin lira para cezası uygulanırken, adli ve idari işlemler de başlatıldı. Yaşanan çevre felaketine ilişkin kapsamlı bir rapor, Bozcaada Kaymakamlığı başta olmak üzere Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı, Liman Başkanlığı, Bozcaada Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürlüğü’ne sunuldu.

Deniz kirliliğine sıfır tolerans

Yetkililer, özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte deniz kirliliğine karşı denetimlerin sıklaştırıldığını, çevreye zarar veren hiçbir faaliyetin göz ardı edilmeyeceğini belirtti. Sahil Güvenlik ekiplerinin termal kamera ve görüntüleme sistemleriyle 7/24 izleme yaptığı da bildirildi.