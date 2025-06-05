Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun bir parçası olarak doğal kaynakların verimli kullanıldığı, yaşanabilir bir ülke hedeflediklerini belirtti. Enerji verimliliği, atık yönetimi ve doğa dostu yaşam tarzlarına yönelik çağrılarda bulunan Erdoğan, çevreyi korumanın her bireyin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

“Doğa kendisine nasıl davranılırsa öyle karşılık verir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında doğanın sessiz ama güçlü bir dili olduğunu belirterek, küresel ısınma, çölleşme, ani afetler ve hayvan ölümlerinin doğanın kendini savunma refleksi olduğunu söyledi. Dünya Çevre Günü’nün yalnızca bir farkındalık günü değil, gelecek nesillere karşı sorumluluğun hatırlatıldığı bir çağrı olduğunu ifade etti.

“Kaynaklarımız hızla tükeniyor, harekete geçmeliyiz”

Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin aciliyetine dikkat çeken Erdoğan, çağımızın çevresel etkiler açısından en yoğun dönem olduğuna işaret etti. Biyolojik çeşitlilik kaybı ve iklim değişikliğinin geri dönüşü olmayan noktaya doğru ilerlediğini söyledi.

“Bu sorunlarla yüzleşmek sadece çevre kurumlarının değil, tüm insanlığın ortak görevidir.” – Recep Tayyip Erdoğan

“Toprak, hava, su ve orman bizim emanetimiz”

Erdoğan, çevreye dair yürütülen çalışmalarda geri dönüşüm, sıfır atık, yeşil enerji ve doğa dostu şehirleşme politikalarının öncelikli olduğunu belirtti. Bu kapsamda toprağın, suyun ve ormanların miras değil emanet olduğunun altını çizdi.

“Türkiye Yüzyılı’nın doğası en yaşanabilir olacak”

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nda dünyanın en yaşanabilir doğasına sahip ülkelerden biri olacağımıza inanıyorum” dedi. Vatandaşlara da seslenen Erdoğan, enerji tasarrufu, bilinçli tüketim ve doğa koruma alışkanlıklarını yaygınlaştırma çağrısında bulundu.