Dolar/TL haftanın son işlem gününe artışla başladı. Kur, sabah saatlerinde yüzde 0,4 yükselerek 39,3350 seviyesinden işlem görüyor. Dünkü kapanışa göre yukarı yönlü hareket devam ederken, yatırımcılar Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bugün açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

Euro ve sterlinde sınırlı yükseliş

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 44,9010'dan, sterlin/TL ise 53,3170'ten işlem görüyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 primle 98,9 seviyesine yükseldi. Bu sınırlı değer artışları, küresel piyasalarda risk iştahının azaldığına işaret ediyor.

Gözler ECB faiz kararında

Küresel yatırımcıların odaklandığı en önemli gelişme bugün açıklanacak ECB faiz kararı. Avrupa’da ekonomik toparlanmanın kırılgan seyretmesi nedeniyle bankanın para politikasında daha gevşek adımlar atabileceği beklentisi, euro üzerinde etkili olabilir.

ABD'den gelen sinyaller karışık

ABD tarafında ekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor. Dün açıklanan özel sektör istihdam verileri son yılların en düşük seviyelerine gerilerken, Başkan Donald Trump yeniden Fed’e faiz indirme çağrısı yaptı. Bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları, yarın ise tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı açıklanacak.

Fed'den faiz indirimi beklentisi güçleniyor

Fed'in yayımladığı "Bej Kitap" raporunda, yüksek gümrük tarifelerinin maliyetler ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Para piyasalarında eylül ayında faiz indirimi ihtimali güçlü şekilde fiyatlanıyor. Yıl genelinde ise toplam iki faiz indirimi beklentisi hakim.

Yurt içinde gündem TCMB verileri

Yurt içinde ise bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek. Bu veriler, bankacılık sektörünün güncel likidite ve mevduat yapısına ışık tutacak.