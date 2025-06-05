İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 70 kişi daha yaşamını yitirirken 189 kişi de yaralandı.

Böylece İsrail’in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 54 bin 677’ye, yaralı sayısı ise 125 bin 530’a çıktı.

Ateşkes sonrası saldırılarda binlerce can kaybı

Gazze’de 19 Ocak’ta varılan ateşkesin 18 Mart itibarıyla bozulmasının ardından düzenlenen saldırılarda ise 4 bin 402 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 13 bin 489 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nde hâlâ enkaz altında binlerce kişinin cansız bedeninin bulunduğunu, bu nedenle gerçek can kaybı sayısının çok daha yüksek olabileceğini vurguluyor.

Siviller hedefte, insani kriz büyüyor

İsrail’in saldırıları sivil altyapıyı hedef almaya devam ederken, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği, gıda ve ilaç sıkıntısının kritik seviyeye ulaştığı bildiriliyor. Yaralıların büyük kısmının tedavi edilemediği, hastanelerin kapasitesinin fazlasıyla dolduğu aktarılıyor.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş, bölgede yaşanan insani felaketin boyutuna dikkat çekerek acil ateşkes ve insani yardım çağrılarını yineliyor.