CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” yönündeki iddialarla başlatılan soruşturma, yargı sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında "rüşvet" suçlamasının değerlendirilmesi gerektiğine karar vererek görevsizlik kararı aldı. Dosya, ağır ceza mahkemesine devredildi.

Dosyada Ekrem İmamoğlu da sanıklar arasında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da sanıklar arasında yer alıyor. İddianamede toplam 12 kişi hakkında suçlama yöneltiliyor.

Sanıklar şunlar:

Ekrem İmamoğlu

Baki Aydöner

Cemil Tugay

Erkan Aydın

Hüseyin Yaşar

Mehmet Kılınçarslan

Metin Güzelkaya

Nihat Yeşiltaş

Özgen Nama

Özgür Çelik

Rıza Akpolat

Serhat Can Eş

Rüşvet iddiası ağır ceza mahkemesinde ele alınacak

Mahkeme, dosyadaki suçlamaların “oylamaya hile karıştırma” ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda "rüşvet" suçunu da içerip içermediğinin araştırılması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda dosyanın asliye ceza mahkemesinin yetki alanını aştığı gerekçesiyle ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.

1 ila 3 yıl hapis cezası talebi

İddianamede sanıkların, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca “oylamaya hile karıştırma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Rüşvet iddialarıyla ilgili ek değerlendirme ise ağır ceza mahkemesi tarafından yapılacak.

Davanın bundan sonraki süreci, daha geniş kapsamlı delil incelemesi ve tanık dinlemeleriyle ağır ceza mahkemesi bünyesinde devam edecek.