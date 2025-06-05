Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda gerçekleştirdiği operasyonda piyasa değeri 15 milyon lira olan 12,5 ton kaçak alkollü içki ele geçirdi. Kaçakçılıkla mücadelede dijital takip sistemlerinin etkinliği bir kez daha ortaya kondu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden alınan anlık uyarı sayesinde başlatıldı. ATS cihazının tırdan söküldüğüne dair sinyal alınması üzerine Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

23 binden fazla şişe kaçak içki bulundu

Durdurulan tırda yapılan aramada toplam 12,5 tonluk, yani 23 bin 694 şişe alkollü içki ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu tespit edildi. Kaçak içkilere ve taşıma aracına el konulurken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Soruşturmanın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaçakçılıkla mücadelede teknoloji kullanılıyor

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, fiziki kontrollerin yanı sıra dijital sistemlerle entegre edilen risk analiz yöntemlerinin kaçakçılıkla mücadeledeki önemine dikkat çekildi. Toplum sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına neden olan yasa dışı faaliyetlere karşı kararlılıkla mücadele edildiği vurgulandı.

Denetimlerin aralıksız süreceği kaydedilirken, bu tür operasyonlarla hem adil ticaret ortamının hem de tüketici güvenliğinin korunmasının hedeflendiği ifade edildi.