Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, liderlerin stratejik alanlarda işbirliğini daha da ileriye taşımak konusunda görüş birliği içinde olduğu vurgulandı.

Erdoğan: Türkiye-Endonezya ilişkileri örnek düzeye ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Endonezya arasındaki işbirliğinin birçok alanda tarihi nitelikte olduğunu söyledi. Enerji, sağlık, eğitim ve savunma sanayi gibi başlıklarda yürütülen çalışmaların iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda güçlendiğine dikkat çekti.

Erdoğan, iki ülkenin sadece ikili düzeyde değil, bölgesel ve küresel platformlarda da işbirliğini artırabileceğini ifade etti.

Bayram kutlaması da iletildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Endonezya lideri Prabowo Subianto’nun yaklaşan Kurban Bayramı’nı da kutladı. İki liderin görüşmesinde karşılıklı iyi dileklerin yanı sıra, temasların sürdürülmesi yönünde mutabakat sağlandığı bildirildi.

Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik temasların önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşması bekleniyor.