TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kayseri Valiliği’nde düzenlenen törende konuşan Akar, devletin kararlılığını vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, devlet iradesini ortaya koydular. Hep birlikte emin adımlarla ilerliyoruz,” dedi.

Akar, geçmişin değerlerine sahip çıkmanın önemine de değinerek, gelenek ve göreneklerin genç nesillere aktarılmasının, toplumsal bütünlüğün korunmasında belirleyici olduğunu ifade etti.

“Barış için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz”

Terörle mücadeledeki süreklilik vurgusunu yineleyen Akar, “Hiçbir zaman terörü ve teröristi unutmadık. Birliğimizin teminatı eğitim ve inançtır. Allah korkusu ve kuldan utanma duygusu olmadan toplumsal birlik sağlanamaz,” dedi.

86 milyon vatandaşla birlikte Türkiye’nin geleceğine güçlü adımlarla yürüneceğini belirten Akar, tehditlere karşı her alanda hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Gazze için sert tepki: Orası artık cehennem

Konuşmasında Gazze’deki insanlık dramına da dikkat çeken Akar, “Dünyadaki cehennemin adı Gazze. Orada ne ekmek var ne su. Gece gündüz bomba yağıyor. Yardım malzemeleri engelleniyor,” ifadelerini kullandı.

Akar, yaşananların sadece Filistin sorunu değil, insanlık sorunu olduğunu belirterek tüm dünyaya sessiz kalmama çağrısı yaptı: “Durmayın, susmayın. Herkesin bir şey yapması gerekiyor.”

Kayseri’de bayram tedbirleri artırıldı

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise huzurlu bir bayram için tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti. Bayram boyunca 16 bin polis ve jandarma personelinin görev başında olacağını açıkladı.

Törene katılan Akar ve beraberindeki heyet, daha sonra gaziler derneklerini, güvenlik kurumlarını ve huzurevini ziyaret etti.