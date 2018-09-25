Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Ünlü karakter oyuncusu Yakup Yavru hayatını kaybetti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Ünlü karakter oyuncusu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Önceki gün Adanaya 25. Uluslararası Adana Film Festivali için gelen ve Yaşam Boyu Onur Ödülleri törenine katılan sanatçı Yakup Yavru (66) geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Önceki gün Adanaya 25. Uluslararası Adana Film Festivali için gelen ve Yaşam Boyu Onur Ödülleri törenine katılan sanatçı Yakup Yavru (66) geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AMASYA'DA KENDİNE MEZAR YAPTIRMIŞTI

Yakup Yavru, memleketi Amasya'da kendisine mezar yaptırdıktan 4.5 ay sonra hayatını yitirdi. 22 yıllık tiyarto oyuncusu mezarını yaptırdığı günlerde, " Yerimi çok beğendim. Hemen elesim geliyor. Kendime göre hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" demişti. 

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Uluslararası Adana Film Festivali'nin açılış ve Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülleri Törenine katılan ünlü sanatçı Yakup Yavru, Özel Adana Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlü sanatçı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ünlü karakter oyuncusu Yakup Yavru hayatını kaybetti
Eric Roberts, Antalya film festivaline katılıyor
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
-
Çok Okunanlar
CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız
CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız
Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti
Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti
Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında
Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında
Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu
Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Havalimanı dilencisinin üzerinden döviz bürosu çıktı
Havalimanı dilencisinin üzerinden döviz bürosu çıktı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Ünlü karakter oyuncusu Yakup Yavru hayatını kaybetti
Ünlü karakter oyuncusu Yakup Yavru hayatını kaybetti
Eric Roberts, Antalya film festivaline katılıyor
Eric Roberts, Antalya film festivaline katılıyor
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık