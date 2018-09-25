Ünlü karakter oyuncusu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Önceki gün Adanaya 25. Uluslararası Adana Film Festivali için gelen ve Yaşam Boyu Onur Ödülleri törenine katılan sanatçı Yakup Yavru (66) geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AMASYA'DA KENDİNE MEZAR YAPTIRMIŞTI

Yakup Yavru, memleketi Amasya'da kendisine mezar yaptırdıktan 4.5 ay sonra hayatını yitirdi. 22 yıllık tiyarto oyuncusu mezarını yaptırdığı günlerde, " Yerimi çok beğendim. Hemen elesim geliyor. Kendime göre hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" demişti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Uluslararası Adana Film Festivali'nin açılış ve Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülleri Törenine katılan ünlü sanatçı Yakup Yavru, Özel Adana Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlü sanatçı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.