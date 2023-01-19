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Ülkücü Şehid'e Mevlit Bile Çok Görüldü
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Ülkücü Şehid'e Mevlit Bile Çok Görüldü

Uğradığı suikast sonrası hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç Dr. Sinan Ateş için mevlit okutmak isteyen vatandaşa Müftülükten ret cevabı geldi. Müftülüğün açıklamasında verilenolumsuz cevabın sebebi ise herkesi şaşırttı.

Uğradığı suikast sonrası hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç Dr. Sinan Ateş için mevlit okutmak isteyen vatandaşa Müftülükten ret cevabı geldi. Müftülüğün açıklamasında verilen olumsuz cevabın sebebi ise herkesi şaşırttı.

İLGİNÇ OLAY MANİSADA YAŞANDI

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma sürerken Manisa'da ilginç bir olay yaşandı.

Turgutlu Hal camisinde mevlit okutmak isteyen bir vatandaşın isteği Turgutlu Müftüsü Ömer Çoban tarafından reddedildi.

MÜFTÜLÜKTEN ŞAŞIRTAN CEVAP

Müftü Çoban imzasıyla cevaplanan dilekzede şu ifadelere yer verildi:

"İlgi dilekçenizin tarafımızca tetkikinde, 30.12. 2922 tarihinde Ankara'da bir suikast sonucu hayatını kaybeden akademisyen Doç. Dr. Sinan Ateş'in ruhu için 06.01 2023 tarihinde Turgutlu Hal Camisinde yatsı namazına müteakip Kur'an_ı Kerim tilaveti yapılması için caminin açık tutulması talep edilmektedir".

MÜFTÜ KAN BAĞI ARADI

"Öncelikle menfur olayda hayatını kaybeden Merhuba Allah'tan rahmet dileriz. Düzenlenmek istenen programla ilişkin ise ilgili olayın adli ve idari soruşturmasa aşamasında bulunması, merhumun ilçemizde kan bağı bulunan bir akrabasının olmaması dolayısıyla hali hazır süreçte ilçemizde müftülüğümüz bünyesinde herhangi bir camide program yapılması tarafımızca uygun bulunmamıştır. bilgilerinizi rica ederim. "


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