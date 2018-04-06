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Türkiye, dünya ekonomisinde ilk 10'da yer alacak
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Türkiye, dünya ekonomisinde ilk 10'da yer alacak

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında dünya lideri Danfoss, Soma’da gerçekleştirdiği bölgesel ısıtma projesi ile KW saat başına 21 kuruş olan ısınma giderlerini 6 kuruşa düşürdü. Danfoss Dünya Başkanı Kim Fausing Türkiye ekonomisi için bir öngörüde bulunarak, Türkiye’nin en büyük 10 ekonomisi içinde yer alacağını söyledi.

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında dünya lideri Danfoss, Soma'da gerçekleştirdiği bölgesel ısıtma projesi ile KW saat başına 21 kuruş olan ısınma giderlerini 6 kuruşa düşürdü.

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DÜNYA EKONOMİSİNDE İLK 10'DA YER ALACAK

Dünya çapında dijitalleşmeye 140 milyon Euro yatırım yapacağını belirten Danfoss Dünya Başkanı Kim Fausing Türkiye ekonomisi için bir öngörüde bulunarak, Türkiye'nin en büyük 10 ekonomisi içinde yer alacağını söyledi.

DANFOSS HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye'de faaliyete başlamasının 20. Yılını kutlayan Danfoss, CEO'su Fausing şirketin yaptığı yatırımları ve gelecek dönem hedeflerini anlattı.

BÖLGESEL POTANSİYELİNİ GÖRÜYORUZ

Danfoss Başkanı ve CEO'su Kim Fausing Türkiye'nin şirket içindeki önemini vurguladı ve Türkiyenin büyük potansiyeline güvendiklerini açıkladı.

ÇEVRE DOSTU ÇÖZÜMLER

 Danfoss'un temellerinin 85 yıl önce Danimarkada atıldığını ifade eden Kim Fausing şunları söyledi:” Danfoss olarak yarının dünyasında daha az kaynak ile daha fazlasını yapmaya imkan sağlayan ürünler geliştiriyoruz. Altyapı, gıda arzı, enerji verimliliği ve çevre dostu çözümlere karşı giderek artan taleplere çözümler üretiyoruz."

YENİLENEBİLİR ENERJİYE ÖNCELİK VERİLİYOR

"Ürün ve hizmetlerimiz ısıtma, soğutma, iklimlendirme sektörlerinin yanında, endüstrinin her alanında motor kontrolünde, ayrıca traktör ve iş makinelerinde mobil hidrolik sistemlerinde kullaniliyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji ve bölgesel ısıtma alanlarında da faaliyet gösteriyoruz."

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ ÇOK PARLAK

Türkiye'nin önümüzdeki dönem en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alacağına inandığını vurgulayan Danfoss Ceo'su Fausing, sözlerini şöyle sürdürdü:” Türkiye'nin büyüme tutkusu, küresel eğilimlere uyumu, yeni teknolojileri ve inovasyonları hızla takip etmesi, bize büyük bir güven veriyor."

DANFOSS YERLİ PAZARDAN UMUTLU

"Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda dünyanın en büyük ilk 10 ekonomi arasında yer alacağına inanıyoruz. Danfoss Türkiye, 2016 yılında yüzde 16., 2017 yılında ise yüzde 15 organik büyüme gösterdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI SOMUT ADIMLAR

 2018 yılında da çift haneli büyüme hedefliyor, güçlü bir gelişme potansiyeli görüyoruz. Türkiye'nin enerji ve iklim stratejisi doğrultusunda somut adımlar attığını gözlemliyoruz ve enerji verimliliği konusunda çözümlerimiz ve bilgimizle katkı sağlamaya hazırız."

DİGİTALLEJMEYE 140 MİLYON YATIRIM

Fausing, dijitalleşme, nesnelerin interneti, inovasyonda hız ve kapasiteye yatırımlarını sürdüreceklerini paylaşarak 2018'de toplam 140 milyon Euro yatırım yapacaklarının altını çizerek Türkiye'nin Danfoss'un iş yaptığı en önemli ülkelerden birisi olduğunu vurguladı.


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