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Türk Yargısı adına Utanç Verici Bir Karar
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Türk Yargısı adına Utanç Verici Bir Karar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhanebaşındaki belediye binasından vatandaşlara yaptığı balkon konuşmasında Bu karar, Türkiye yargısı adına utanç vesikasıdır. Bu karar, Türkiye'dir muhalifleri cezalandırmaya dönük bir aygıta dönüştürüldüğünün en somut ifadesidir. Bu karar, bu ülkeyi yönetenlerin ülkeye adalet ve demokrasi getirmek gibi amaçlarının olmadığının ispatıdır. Bu karardan sonra bu ülkede kim adalete güvenebilir? dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhanebaşındaki belediye binasından vatandaşlara yaptığı balkon konuşmasında Bu karar, Türkiye yargısı adına utanç vesikasıdır. Bu karar, Türkiye'dir muhalifleri cezalandırmaya dönük bir aygıta dönüştürüldüğünün en somut ifadesidir.

Bu karar, bu ülkeyi yönetenlerin ülkeye adalet ve demokrasi getirmek gibi amaçlarının olmadığının ispatıdır. Bu karardan sonra bu ülkede kim adalete güvenebilir? dedi.

MUHALİFLERİ CEZALANDIRIYORLAR

İmamoğlu vatandaşlara yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Saraçhane'nin değerli ev sahipleri, Çocuklar, Gençler, Hanımefendiler, Beyefendiler...

Sevgili yurttaşlarım, bugün alınan karar işte bu hukuk dışı ve akıl durumun ifadesidir.

Bu dava, Türkiye'de yargının içine düşürüldüğü, durumun bir özetidir. Bu karar, Türkiye yargısı adına utanç vesikasıdır. Bu karar, Türkiye'dir muhalifleri cezalandırmaya dönük bir aygıta dönüştürüldüğünün en somut ifadesidir. Bu karar, bu ülkeyi yönetenlerin ülkeye adalet ve demokrasi getirmek gibi amaçlarının olmadığının ispatıdır. Bu karardan sonra bu ülkede kim adalete güvenebilir?

ADALETE GÜVEN SARSILDI

Bu kararlar sonrası bu ülkede kim mahkemelerden adalet bekleyebilir?


Devlet biziz, ülke bizimdir diye düşünen bir avuç insan...hukuku yok sayarak, milli iradeyle kavga ederek İstanbul'un ve Türkiye'nin kendi dar çıkarları ertafında şekillendirmeye çalışıyor...


O bir avuç insan kendi menfaatleri için bu güzel ülkede BOZUK BİR DÜZEN kurdular. Aldıkları her karar, attıkları her adım kendi çıkarları için o yüzden bu büyük millet büyük bir yoksullaşma içinde İşsizlik hayat pahalılığı mutfaktaki ateş çocuklarımızın umutsuzluğu, vatandaşımızın mutsuzluğunun sebebi bu BOZUK DÜZEN'dir BOZUK DÜZEN!..."


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