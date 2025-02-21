Trump’tan Sert Çıkış: "Hepimize Kötü Davranıyorlar"

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevindeki ilk ayını değerlendirerek, federal hükümette köklü değişiklikler yaptıklarını ve ülkenin ekonomik gücünü artıracak adımlar attıklarını söyledi. Konuşmasında Associated Press (AP) haber ajansını eleştiren Trump, basın özgürlüğü ve sınır güvenliği gibi konulara da değindi.

İlk Ayın Değerlendirmesi: Reform ve Değişim

Cumhuriyetçi Valiler Birliği toplantısında konuşan Trump, 20 Ocak’ta başladığı ikinci başkanlık döneminin ilk ayında hükümette önemli düzenlemelere imza attıklarını ifade etti. Federal kurumlarda denetimleri artırarak gereksiz harcamaları ortaya çıkardıklarını belirten Trump, Elon Musk ile ortak çalışarak bu süreçte ilerleyeceklerini vurguladı.

“ABD tarihindeki en büyük deregülasyon kampanyasını başlattık. Eski, işlevsiz düzenlemeleri kaldırarak yeni bir ekonomik model oluşturuyoruz” diyen Trump, vergi indirimlerinin de devam edeceğini kaydetti. Gelir vergisini yüzde 41’den yüzde 21’e düşürdüklerini ve bu oranı yüzde 15’e indirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Gelir İdaresini tamamen kaldırabileceklerini söyleyerek, bu adımın ekonomide büyük bir değişiklik yaratacağını ifade etti.

Fort Knox ve Altın Rezervleri İncelenecek

Trump, ABD'nin altın rezervlerinin bulunduğu Fort Knox’a yönelik de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. “Altın gerçekten orada mı, görmek istiyoruz. Fort Knox’ta 400 ton altın olduğu söyleniyor, ama bu doğru mu, inceleyeceğiz” diyen Trump, bir teftiş süreci başlatacaklarını belirtti.

AP’ye Sert Eleştiri: Basın Toplantılarına Davet Edilmiyorlar

Konuşmasının bir bölümünde Associated Press (AP) haber ajansını eleştiren Trump, “AP, radikal sol bir kuruluş ve hepimize kötü davranıyor. Meksika Körfezi’nin artık Amerika Körfezi olarak anıldığını kabul etmiyorlar. Bu yüzden şu anda onları herhangi bir basın toplantımıza dahil etmiyoruz” dedi.

Sınır Güvenliği ve Göçmen Politikası

ABD’nin güney sınırında ulusal acil durum ilan ettiklerini hatırlatan Trump, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye çok sayıda asker gönderdiklerini söyledi. “Amerikan tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlattık” diyerek göçmen politikalarındaki kararlılıklarını vurguladı.

Enerji ve Ekonomi Üzerine Stratejiler

Ülkedeki enflasyonu düşürmenin öncelikleri arasında olduğunu belirten Trump, “Enerji fiyatlarını aşağı çekebilirsek, her şeyin fiyatı düşer. Yumurta, pastırma, aklınıza ne gelirse fiyatları iner. En büyük mesele enerji” diye konuştu.

Elektrikli araç teşviklerinin azaltılmasıyla Amerikan otomobil endüstrisini koruduklarını savunan Trump, “Yeşil enerji büyük bir dolandırıcılık” ifadelerini kullandı.

Kanada İçin Çarpıcı Sözler

Trump, Kanada’yı bir kez daha eleştirerek, “51. eyalet olmak zorundalar” dedi. Başbakan Justin Trudeau’nun da “Vali Trudeau” olarak adlandırılması gerektiğini ifade etti.

Eğitim ve Sosyal Politikalar

ABD’nin eğitimde dünya sıralamasında geride olduğunu belirten Trump, kişi başına yapılan harcamalarda ise en üst sırada yer aldıklarını söyledi. Norveç, Danimarka, İsveç ve Çin’in eğitimde ABD’nin önünde olduğunu belirterek, bu durumu değiştireceklerini dile getirdi.

Cinsiyet değiştiren bireylerin kadın sporlarından menedilmesi ve ordudan uzaklaştırılması kararının başkanlığının ilk günlerinde imzaladığı en önemli kararnamelerden biri olduğunu belirtti.