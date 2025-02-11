Trump’tan Hamas’a Sert Uyarı: “Cumartesiye Kadar Esirler Bırakılmazsa Sonuçları Ağır Olur”

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’a yönelik sert bir çıkış yaparak, Gazze’de tutulan esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilebileceğini söyledi. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, “Cumartesi günü saat 12.00’ye kadar tüm esirler serbest bırakılmazsa kıyamet kopar” ifadelerini kullandı.

Trump’tan Hamas’a Süre Verildi

Trump, Hamas’ın esir takasını askıya aldığı yönündeki haberlerin ardından, İsrail’in bu konuda kendi kararını vereceğini ancak kendisinin net bir tutum içinde olduğunu belirtti. ABD Başkanı, “Hepsini geri istiyoruz. İsrail bunu nasıl çözeceğine kendisi karar verecek ancak benim duruşum net. Eğer cumartesi saat 12.00’ye kadar serbest bırakılmazlarsa, sonuçlarına katlanırlar” dedi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek esir takasının askıya alındığını duyurmuştu.

Trump’ın Gazze Planı

ABD Başkanı Trump, Gazze’deki Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesine yönelik planının halen gündemde olduğunu belirtti. Trump, “Eğer gidecekleri güvenli bir yer bulabilirlerse, Gazze’den ayrılmak isteyenler için yeni bir yerleşim alanı oluşturulabilir. Bölgedeki liderlerle bu konuda görüşüyoruz” dedi.

Ancak işgal altındaki Batı Şeria için böyle bir planın olmadığını vurgulayan Trump, “Oradakiler farklı bir durumda. Şu an bulundukları yerde kalmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

ABD, Ürdün ve Mısır’a Baskı Yapabilir

Trump’a, Ürdün ve Mısır’ın bu plana sıcak bakmaması halinde ABD’nin bu ülkelere yaptığı askeri yardımları durdurup durdurmayacağı soruldu. Trump bu soruya, “Evet, böyle bir ihtimal var” yanıtını vererek, bölgedeki ülkelerin ABD’nin önerilerini dikkate alması gerektiğini ima etti.

Trump’ın açıklamaları, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası sürecinin geleceğine dair ciddi soru işaretleri yaratırken, ABD’nin bölgedeki ülkeler üzerinde baskı kurabileceğine dair sinyaller de verdi.