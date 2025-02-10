Trump’ın Gazze Açıklaması Büyük Tepki Çekti: “Satın Alacağım”

ABD eski Başkanı Donald Trump, Gazze hakkında yaptığı son açıklamayla uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Trump, ABD’nin Gazze’ye sahip olacağını ve bölgeyi Orta Doğu’daki zengin ülkelerle birlikte yeniden inşa edeceklerini söyledi. Bu ifadeler, Filistin halkının iradesini hiçe sayan bir yaklaşım olarak değerlendirildi ve büyük tepki çekti.

Trump: “Gazze’yi Bir Gayrimenkul Alanı Gibi Düşünün”

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze’nin tamamen bir yıkım alanı olduğunu ve bu bölgenin tekrar inşa edilerek bir yatırım alanına dönüştürülebileceğini öne sürdü. “Bunu büyük bir gayrimenkul projesi olarak düşünün. ABD, Gazze’ye sahip olacak ve orayı tamamen yeniden yapılandıracağız” dedi.

Trump, bölgedeki Filistinlilerin geri dönmesine karşı olduğunu belirterek, “Orada artık kimse olmayacak, Hamas da olmayacak” ifadelerini kullandı. Bunun yerine, Orta Doğu’daki zengin ülkelerden finansal destek alarak Gazze’yi sıfırdan inşa edeceklerini dile getirdi.

“Gazze’yi Satın Almaya Kararlıyım”

ABD eski Başkanı, Gazze’yi satın almak gibi sıra dışı bir öneriyle gündeme gelirken, bu bölgenin zaman içinde yeni bir cazibe merkezi olacağını iddia etti. “Burası gelecekte büyük bir potansiyele sahip bir bölge olacak. Dünyanın dört bir yanından insanlar buraya yerleşebilir” ifadelerini kullandı.

Mülteciler Konusunda Net Bir Karar Yok

Trump, zorla yerinden edilen Filistinli mültecilerin ABD’ye kabul edilip edilmeyeceği konusunda net bir yanıt vermekten kaçındı. “Bu konuyu değerlendirmemiz gerekecek. ABD zaten çok fazla insan alıyor. Filistinliler için mesafe de çok uzun” diyerek tartışmalı açıklamalarına devam etti.

Mısır ve Ürdün’e Çağrı: “Sorumluluk Almalılar”

Filistinli mültecilerin bölgeye geri dönüşünü desteklemeyen Trump, Mısır ve Ürdün gibi ülkelerin sorumluluk almasını beklediğini belirtti. “Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin finansal destek sağlayacağını umuyoruz. Onların büyük bir serveti var ve insanları güvende tutmak için biraz para harcamaları gerekiyor” dedi.

Uluslararası Tepkiler

Trump’ın Gazze’yi sahiplenme söylemi, başta Filistin yönetimi ve Arap ülkeleri olmak üzere dünya genelinde büyük tepkilere neden oldu. Uzmanlar, bu söylemin diplomatik krize neden olabileceğini ve uluslararası hukuk açısından sorunlu olduğunu belirtiyor.