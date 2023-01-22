Toplu Ulaşımda Öğrenciler Başı Çekiyor

İstanbul'da ulaşımda kulanılan öğrenci kart sahipliliği 3 yılda yüzde 46,2 artış gösterdi. Toplam öğrenci kartı sahipliliği 2019 yılında 2 milyon 701 bin 523 iken; bu sayı 2022 yılında artarak 3 milyon 949 bir 265 oldu.



İstanbul'un 4 yıllak toplu ulaşım verilerine göre günlük ortalama öğrenci bindi sayısı, 2022 yılında 2019 yılına kıyasla yüzde 17 arttı. 2022 yılında İstanbul'da günlük ortalama öğrenci bindi sayısı 2 milyon 248 bin 852 iken 2022 yılında bu sayı 2 milyon 630 bin 650 'ye yükseldi.

2019 yılında ünlük ortalama öğrenci biniş sayısının günlük toplam biniş sayısı izindeki payı yüzde 35.7 iken, 2022 yılında bu pay yüzde 41'2'ye yükseldi.