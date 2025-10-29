Dolar
X, twitter.com Alan Adını Kaldırıyor
Sosyal medya platformu X, twitter.com alan adını tamamen kaldırma kararı aldı. Bu değişiklik, kullanıcıların kimlik doğrulama yöntemlerini yeniden gözden geçirmelerini gerektiriyor. Şirket, geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguladı.

Kullanıcılar İçin Uyarılar

X, bu geçişle birlikte özellikle fiziksel güvenlik anahtarları veya geçiş anahtarları (passkey) kullanan kullanıcılarına yönelik önemli uyarılarda bulundu. Kullanıcıların, 10 Kasım tarihine kadar kimlik doğrulama ayarlarını güncellemeleri gerektiği bildirildi. Aksi takdirde, ilgili hesapların kilitlenmesi ve işlem tamamlanana kadar erişim sağlanamaması söz konusu olacak. Bu uyarılar, aktif olarak güvenlik anahtarı kullanan kullanıcılara daha önce de bildirilmişti.

Güvenlik Endişeleri ve Yenilikler

X’in Güvenlik ekibi, bu değişikliğin herhangi bir güvenlik sorunu ile ilgili olmadığını vurguladı. Zorunlu güncellemenin temel nedeni, donanım anahtarları ve passkey’lerin belirli bir alan adına (domain) bağlı çalışmasıdır. Bu durum, kimlik avı saldırılarını önlemenin yanı sıra kullanıcı güvenliğini artırmayı hedefliyor. Kullanıcıların güvenlik anahtarlarını yeniden kaydetmeleriyle, bu anahtarlar x.com ile ilişkilendirilerek twitter.com alan adı kullanımdan kaldırılacak.

Marka Dönüşüm Süreci

X’in bu değişikliği, platformun marka dönüşüm sürecinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, “Twitter” markasından “X”e geçiş yapmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Ayrıca, mavi kuş logosunun kaldırılması da bu sürecin bir parçasıydı. Ancak, hala Twitter dönemine ait bazı kalıntılar mevcut. Örneğin, X gönderilerini web sitelerine yerleştirmek için kullanılan sayfa hala Twitter alanında bulunmaktadır.

Bu önemli adım, sosyal medya platformlarının evrimi ve kullanıcı güvenliği açısından dikkate değer bir gelişme olarak kaydediliyor. X, kullanıcılarının güvenliğini sağlamak ve markasını yenilemek adına attığı bu adımlarla dikkat çekiyor.

#Teknoloji Haberleri
#Twitter
