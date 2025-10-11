TÜMBİAD Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleştirildi: Mustafa Efe Topaloğlu Yeni Başkan

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği (TÜMBİAD), Olağanüstü Genel Kurulunu yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Kurulda, derneğin yeni genel başkanı Mustafa Efe Topaloğlu olarak belirlendi. Topaloğlu, görevi önceki başkan Prof. Dr. Recep Yıldızhan'dan devralarak, resmi olarak görevine başlamış oldu.

Yeni Dönem Vizyonu

Genel kurulda konuşan Mustafa Efe Topaloğlu, TÜMBİAD'ın yeni dönemde güçlü bir yönetim anlayışıyla ilerleyeceğini ve vizyoner projeler geliştireceğini ifade etti. Topaloğlu, "TÜMBİAD olarak, ülkemizin ve dünyanın hızla değişen dinamiklerine ayak uyduracağız. Özellikle teknoloji, dijital dönüşüm ve yenilikçi projeler alanında güçlü çalışmalar yapmayı hedefliyoruz." dedi. Ayrıca, sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanlarında toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlayan etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

İş Birliği Vurgusu

Topaloğlu, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla iş birliği içerisinde ülkeye değer katan projelere imza atacaklarını vurguladı. Bu yaklaşım, TÜMBİAD'ın ulusal ve uluslararası alanda etkin bir sivil toplum gücü olma hedefini destekliyor. Genel kurula katılan çok sayıda bürokrat, daire başkanı, milletvekili, üst düzey yönetici ve sivil toplum kuruluşu başkanı, bu yeni dönemin başlangıcında büyük bir birlik ve dayanışma ortamının oluşmasına katkı sağladı.

Geleceğe Yönelik Umutlar

TÜMBİAD'ın genel kurulu, yeni yönetimin toplumsal fayda odaklı projeler ve yenilikçi yaklaşımlarla ilerleyeceği umudunu taşıyor. Bu süreçte, derneğin daha da büyüyerek, ülkemizin geleceğine yön verecek çalışmalara imza atması bekleniyor. Genel kurul, yeni yönetimin kararlılıkla göreve başlamasıyla birlikte, TÜMBİAD'ın hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir adım attığını gösterdi.