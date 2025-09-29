Togg'un Almanya'daki Satış Fiyatları Açıklandı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Avrupa pazarındaki ilk adımını Almanya ile atarak resmi satışlarına başladı. Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında tanıtılan T10X ve T10F modelleri, otomobil meraklıları ve potansiyel alıcılar için beğeniye sunuldu. Togg, bu süreçte Avrupa pazarında önemli bir varlık göstermeyi hedefliyor.

Satışlar Trugo Uygulaması Üzerinden Gerçekleşecek

Togg'un açıklamalarına göre, Almanya'daki araç siparişleri Trugo uygulaması üzerinden alınacak. Bu uygulama, kullanıcıların araçları kolay bir şekilde sipariş etmelerine olanak tanırken, markanın dijital dönüşüm sürecinin de bir parçasını oluşturuyor. Almanya'da satışa sunulan bu modellerin teslimatlarının ise Ocak 2026'da başlaması planlanıyor.

Modellerin Fiyatları ve Özellikleri

T10X ve T10F modellerinin fiyatları, donanım ve menzil seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Her iki modelin standart menzilli, arkadan itişli Vi versiyonu 34 bin 295 Euro’dan (yaklaşık 1.669.021,05 TL) satışa sunulurken, uzun menzilli arkadan itişli Vi versiyonunun fiyatı 40 bin 118 Euro (yaklaşık 1.952.406,66 TL) olarak belirlenmiştir. V2 donanım paketine sahip uzun menzilli modellerin fiyatları ise 41 bin 200 Euro (yaklaşık 2.005.063,92 TL) olarak duyurulmuştur. Bu fiyatlandırma ile Togg, Avrupa'da rekabetçi bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

Fransa ve İtalya Hedefte

Togg, Almanya'daki satışların ardından Avrupa pazarındaki bir sonraki hedefinin Fransa ve İtalya olduğu bilgisini paylaştı. Bu ülkelerde de benzer bir satış stratejisi izlenmesi bekleniyor. Togg'un bu genişleme hamlesi, marka bilinirliğini artırma ve Avrupa'nın elektrikli otomobil pazarında kendine sağlam bir yer edinme amacını taşımaktadır.

Güvenlik Standartları

IAA Mobility 2025'te sergilenen T10X ve T10F, Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik konusundaki iddiasını da kanıtlamış durumda. Bu durum, müşteri güvenliği ve memnuniyetini ön planda tutan bir marka olarak Togg'un stratejisini destekliyor. Yüksek güvenlik standartları, potansiyel alıcılar için önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.