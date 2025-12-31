Bursa'da Ekmeğe Zam Geldi! 2026 Bursa Güncel Ekmek Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Bursa'da fırıncılar, bir süredir beklenen ekmek zammını nihayet duyurdu. Un, maya ve enerji maliyetlerindeki artışlar doğrultusunda fiyatlar yeniden belirlendi. Peki, Bursa'da 210 gram ekmek fiyatı ne kadar oldu ve zamlı fiyatlar ne zaman geçerli olacak? İşte Bursa'da ekmek zammı ile ilgili tüm detaylar.

Yeni Ekmeğin Fiyatı Ne Oldu?

Bursa Fırıncılar Odası'nın maliyet artışlarını gerekçe göstererek sunduğu zam teklifi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından onaylandı. 31 Aralık 2025 itibarıyla yürürlüğe giren karar ile birlikte, Bursa genelinde ekmek fiyatlarında yaklaşık %25 oranında bir artış gerçekleşti. Yeni fiyat tarifesine göre, 210 gram normal ekmek 12,50 TL'den 15,00 TL'ye yükseltildi. Bunun yanı sıra, tam buğday ve çavdar ekmeği, gramaj ve çeşidine göre 25 TL ile 40 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak. Fiyatların fırınlarda ve marketlerde eş zamanlı olarak uygulanacağı belirtildi.

Ekmek Zammının Gerekçeleri

Bursa Fırıncılar Odası yetkilileri, ekmek zammının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak çeşitli gerekçeleri sıraladı. İlk olarak, un, maya ve susam fiyatlarındaki küresel ve yerel artışlar dikkat çekiyor. Ayrıca, fırınlarda kullanılan doğalgaz ve elektrik maliyetlerindeki yükseliş, işçilik giderlerinin artışı ve nakliye ile akaryakıt masraflarının dağıtım maliyetlerine etkisi de zammın sebepleri arasında yer alıyor.

BESAŞ Ekmek Fiyatları Değişecek mi?

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan BESAŞ (Bursa Ekmek ve Sanayi A.Ş.) ekmek fiyatları, genellikle piyasa zammından bir süre sonra güncellenmektedir. Dar gelirli vatandaşların tercih ettiği BESAŞ ekmeği, mevcut fiyatını koruyup korumayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Belediyeden konuyla ilgili henüz resmi bir zam açıklaması yapılmadı; ancak piyasa koşullarına bağlı olarak bir düzenleme bekleniyor.