Bilecik'te Yılbaşı Öncesi Alkollü İçki Denetimi
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı döneminde halk sağlığını korumak amacıyla kaçak ve sahte alkollü içki satışına karşı denetimlerini artırdı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il merkezinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, kaçak alkollü içkilerin satışını engellemeyi hedefliyor.

Denetimlerin Amacı ve Kapsamı

Denetimlerin temel amacı, yılbaşı öncesinde vatandaşların sağlığını tehlikeye atmadan güvenli bir şekilde eğlencelerini sürdürebilmelerini sağlamak. Ekipler, toplumda sahte ve kaçak alkollü içeceklerin erişilebilirliğini azaltmayı hedefleyerek, il genelindeki 15 işletmeyi kontrol etti. Bu denetimlerde, işletmelerin alkollü içki satışına dair bandrol ve barkodları titizlikle incelendi.

Denetimlerin Önemi

Yılbaşı döneminde artan alkol tüketimi, sahte içki riskini de beraberinde getiriyor. Özellikle sosyal medya ve internet üzerinden yapılan satışların artması, bu tür denetimlerin gerekliliğini artırıyor. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılacağını ve vatandaşların sağlığının her zaman öncelik olduğunu belirtti. Elde edilen bulgular doğrultusunda, gerekli hukuki işlemlerin de uygulanacağı ifade edildi.

Bu denetimler, sadece yılbaşı dönemine özel olmayıp, yıl boyunca devam edecek. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın sağlığını korumak ve güvenli bir yaşam alanı sağlamak amacıyla çalışmalara hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.

