Dünyanın En Zenginleri 2025'te Servetlerine Servet Kattı

Bloomberg News'un verilerine göre, 2025 yılında dünyanın en zengin 500 kişisi toplam servetlerine rekor düzeyde 2,2 trilyon dolar ekledi. Bu artış, Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine dayanarak, toplam net varlığın 11,9 trilyon dolara yükselmesine olanak sağladı. Küresel piyasalarda yaşanan hisse senedi, kripto para ve değerli metal gibi varlıkların ralli yapması, bu önemli servet artışında etkili oldu.

Servet Artışının Kaynağı: Büyük Teknoloji Şirketleri

Yıl boyunca elde edilen kazançların büyük bir kısmı, özellikle büyük teknoloji şirketlerinden geldi. Yapay zekâ teknolojilerine yönelik artan iyimserlik, ABD merkezli mega ölçekli teknoloji hisselerinin değer kazanmasına neden oldu. Bu durum, toplam servet artışının yaklaşık dörtte birinin sadece sekiz milyarder tarafından sağlanmasına yol açtı. Bu sekiz milyarder arasında Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, Alphabet'in kurucu ortaklarından Larry Page ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos gibi isimler yer aldı.

Öne Çıkan İsimler ve Servetleri

Özellikle bireysel servet artışlarında dikkat çeken Larry Ellison, 57,7 milyar dolarlık yıllık artışla 249,8 milyar dolara ulaştı. Elon Musk ise 190,3 milyar dolarlık artışla birlikte toplam servetini 622,7 milyar dolara çıkardı. Avustralyalı madencilik milyarderi Gina Rinehart, 12,6 milyar dolarlık bir artışla 37,7 milyar dolara ulaştı. Bu durum, büyük teknoloji şirketlerinin piyasa performansının bireysel zenginlikleri nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

Trump Ailesinin Servetindeki Değişim

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin toplam net serveti 2025 yılı itibarıyla 6,8 milyar dolara yükseldi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Trump ailesinin serveti yıl içinde 282 milyon dolar artış gösterdi. Yeniden seçim kampanyasının başlamasından bu yana geçen yaklaşık 15 aylık süreçte, ailenin toplam servetinin yaklaşık yüzde 70 oranında büyüdüğü kaydedildi. Bu veriler, Trump ailesinin ekonomik durumunun seçim stratejileri üzerindeki etkisini de gündeme taşıyor.