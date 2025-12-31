Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajında "Terörsüz Türkiye" Vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024 yılına girmeden önce yayımladığı yeni yıl mesajında, “Terörsüz Türkiye” hedefinin önemine değindi. Bahçeli, bu hedefe yaklaşırken yaşanabilecek tahrik ve tahribat arayışlarının da artmasının beklenmesi gerektiğini ifade etti. Mesajında, milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Türk ve Kürt halkları arasındaki nifak tohumlarının sabır ve sebatla yok edilmesinin elzem olduğunu belirtti.

SDG'ye Yönelik Uyarılar

Bahçeli, mesajında Suriye'deki SDG/YPG yapılanmasına yönelik de uyarılarda bulundu. “SDG/YPG'nin, İsrail'in tetikçisi ve hayalperest bir kuklası olmaktan ziyade, Suriye'nin 10 Mart Mutabakatı'na bağlı bir parçası olması herkesin ortak menfaatine olacaktır,” diyerek, bu yapının Suriye'deki durumu daha fazla karmaşık hale getirmemesi gerektiğini dile getirdi. Bahçeli, “Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin güvenlik damarını tehdit edecek her türlü mülahaza ve hazırlığın sonucu, bu yapıların sonunu getirecektir,” ifadelerini kullandı.

2023 Yılının Değerlendirmesi

Bahçeli, geride bırakılan 2023 yılını değerlendirirken, dünya genelinde yaşanan krizlerin insanlığın ortak değerlerini tehdit ettiğini vurguladı. “Küresel vicdanın kuraklaştığı bir dönemde, insanlık olarak vicdanımızı korumak ve savunmak ortak sorumluluğumuzdur,” dedi. Bahçeli, yaşanan insani felaketlerin sadece Ortadoğu'yu değil, tüm dünyayı tehdit ettiğini belirtti ve bu durumun küresel barış için acil bir uyanış gerektirdiğini ifade etti.

2025 Yılı Hedefleri

Bahçeli, 2025 yılına ilişkin hedeflerini de dile getirerek, “Terörsüz Türkiye” hedefinin somut adımlarla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, “Bu azim ve kararlılık, terörizmin topraklarımızda kök salmasına engel olacaktır,” diye ekledi.

Milli Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

Mesajında, muhalefetin sağduyulu bir dil kullanmasının önemine de değinen Bahçeli, Türkiye'nin milli kimliğinin korunması ve geleceği için birleşmenin gerekliliğini vurguladı. “Hukukun özünü ve adalet duygusunu tartışmaya açan gündem maddeleri, 2026'da köklü çözümlerle ele alınmalıdır,” dedi. Bahçeli, Türkiye’nin temiz bir topluma ve geleceğe ulaşması için tüm siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Son olarak, şehit polisler için başsağlığı dileyen Bahçeli, yeni yılın barış, huzur ve güven getirmesini temenni etti. “Yeni yıl, Türkiye’nin ve Türk milletinin şahlanmasına vesile olsun,” diyerek mesajını sonlandırdı.