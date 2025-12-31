Dolar
42,9501 %-0.02
Euro
50,6024 %0.1
Gram Altın
5.957,15 % -0,60
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajında "Terörsüz Türkiye" Vurgusu

Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajında "Terörsüz Türkiye" Vurgusu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajında "Terörsüz Türkiye" Vurgusu
Okunma Süresi: 2 dk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024 yılına girmeden önce yayımladığı yeni yıl mesajında, “Terörsüz Türkiye” hedefinin önemine değindi. Bahçeli, bu hedefe yaklaşırken yaşanabilecek tahrik ve tahribat arayışlarının da artmasının beklenmesi gerektiğini ifade etti. Mesajında, milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Türk ve Kürt halkları arasındaki nifak tohumlarının sabır ve sebatla yok edilmesinin elzem olduğunu belirtti.

SDG'ye Yönelik Uyarılar

Bahçeli, mesajında Suriye'deki SDG/YPG yapılanmasına yönelik de uyarılarda bulundu. “SDG/YPG'nin, İsrail'in tetikçisi ve hayalperest bir kuklası olmaktan ziyade, Suriye'nin 10 Mart Mutabakatı'na bağlı bir parçası olması herkesin ortak menfaatine olacaktır,” diyerek, bu yapının Suriye'deki durumu daha fazla karmaşık hale getirmemesi gerektiğini dile getirdi. Bahçeli, “Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin güvenlik damarını tehdit edecek her türlü mülahaza ve hazırlığın sonucu, bu yapıların sonunu getirecektir,” ifadelerini kullandı.

2023 Yılının Değerlendirmesi

Bahçeli, geride bırakılan 2023 yılını değerlendirirken, dünya genelinde yaşanan krizlerin insanlığın ortak değerlerini tehdit ettiğini vurguladı. “Küresel vicdanın kuraklaştığı bir dönemde, insanlık olarak vicdanımızı korumak ve savunmak ortak sorumluluğumuzdur,” dedi. Bahçeli, yaşanan insani felaketlerin sadece Ortadoğu'yu değil, tüm dünyayı tehdit ettiğini belirtti ve bu durumun küresel barış için acil bir uyanış gerektirdiğini ifade etti.

2025 Yılı Hedefleri

Bahçeli, 2025 yılına ilişkin hedeflerini de dile getirerek, “Terörsüz Türkiye” hedefinin somut adımlarla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, “Bu azim ve kararlılık, terörizmin topraklarımızda kök salmasına engel olacaktır,” diye ekledi.

Milli Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

Mesajında, muhalefetin sağduyulu bir dil kullanmasının önemine de değinen Bahçeli, Türkiye'nin milli kimliğinin korunması ve geleceği için birleşmenin gerekliliğini vurguladı. “Hukukun özünü ve adalet duygusunu tartışmaya açan gündem maddeleri, 2026'da köklü çözümlerle ele alınmalıdır,” dedi. Bahçeli, Türkiye’nin temiz bir topluma ve geleceğe ulaşması için tüm siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Son olarak, şehit polisler için başsağlığı dileyen Bahçeli, yeni yılın barış, huzur ve güven getirmesini temenni etti. “Yeni yıl, Türkiye’nin ve Türk milletinin şahlanmasına vesile olsun,” diyerek mesajını sonlandırdı.

#Devlet Bahçeli
#Mhp
Manifest Üyesi Zeynep Oktay, ABD Bayrağını İmzalamadı
Manifest Üyesi Zeynep Oktay, ABD Bayrağını İmzalamadı
#Magazin / 31 Aralık 2025
Havacılık Tarihine Geçen Otonom İniş Uygulaması
Havacılık Tarihine Geçen Otonom İniş Uygulaması
#Teknoloji / 31 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
Emine Erdoğan, Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekerek Uluslararası Topluma Çağrıda Bulundu
Emine Erdoğan, Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekerek Uluslararası Topluma Çağrıda Bulundu
Politika
Bakan Göktaş, Devlet Korumasındaki Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreninde Konuştu
Bakan Göktaş, Devlet Korumasındaki Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreninde Konuştu
Dünyanın En Zenginleri 2025'te Servetlerine Servet Kattı
Dünyanın En Zenginleri 2025'te Servetlerine Servet Kattı
Bilecik'te Yılbaşı Öncesi Alkollü İçki Denetimi
Bilecik'te Yılbaşı Öncesi Alkollü İçki Denetimi
Cemalnur Sargut Kimdir? Biyografisi ve Tasavvuf Çalışmaları
Cemalnur Sargut Kimdir? Biyografisi ve Tasavvuf Çalışmaları
Özcan Deniz'in Annesi Kadriye Deniz Hastaneye Kaldırıldı
Özcan Deniz'in Annesi Kadriye Deniz Hastaneye Kaldırıldı
Çin, Çip Üretiminde Yerli Ekipman Zorunluluğu Getirdi
Çin, Çip Üretiminde Yerli Ekipman Zorunluluğu Getirdi
Milli Sporculardan 2025'te 7474 Madalya Beklentisi
Milli Sporculardan 2025'te 7474 Madalya Beklentisi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft