Çin, Çip Üretiminde Yerli Ekipman Zorunluluğu Getirdi

Çin, çip üretiminde yerli ekipman kullanımını teşvik etmek amacıyla önemli bir düzenleme getirdi. Yeni fabrika kurmayı veya mevcut üretim kapasitelerini artırmayı planlayan çip üreticilerinin, kullandıkları ekipmanın en az yüzde 50'sinin yerli kaynaklardan temin edilmesi gerekecek. Bu kuralın detayları, resmi belgelerde pek yer almasa da, yetkililer son dönemde yeni tesis onayı almak isteyen firmalara bu şartı sıkı bir şekilde iletmekte.

ABD Yaptırımlarının Ardından Gelen Adım

Bu düzenleme, ABD'nin 2023 yılında gelişmiş yapay zeka çipleri ve üretim ekipmanlarının Çin'e satışını yasaklamasının ardından gündeme geldi. Çin, bu durum karşısında dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda adımlar atıyor. ABD’nin ihracat kısıtlamaları, en gelişmiş ekipmanların teminini zorlaştırırken, Çinli üreticilerin yerli tedarikçilere yönelmesine neden oluyor. Yüzde 50 yerli ekipman şartı, aynı zamanda Japonya, Güney Kore ve Avrupa gibi ülkelerden temin edilebilen çip ekipmanları için de geçerli.

Nihai Hedef: Tamamen Yerli Üretim

Reuters'a konuşan bir kaynak, yetkililerin bu oranın mümkünse yüzde 50'nin üzerinde olmasını istediklerini ifade etti. Nihai amaç ise, çip üretiminde tamamen yerli ekipman kullanımına geçmek olarak belirlenmiş durumda. Bu hedef, Çin'in kendi teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeyi ve uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Naura’nın 7 Nanometre Hamlesi

Çin'in önde gelen çip ekipman üreticisi Naura'nın, SMIC’in 7 nanometre üretim hattında aşındırma için geliştirdiği araçları test etmesi, yerli tedarikçilerin hızla ilerlediğini gösteriyor. Naura'nın kısa süre önce 14 nanometre hatlarında bu araçları başarıyla kullanması, yerli üretim kapasitesinin artışına işaret ediyor. Ayrıca, Naura ve rakibi Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC), yabancı tedarikçiler olan Lam Research ve Tokyo Electron'un yerini almaya başladıkları bilgisi de kaynaklar tarafından doğrulanmış durumda.