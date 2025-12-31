Emine Erdoğan, Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekerek Uluslararası Topluma Çağrıda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, yıl boyunca katıldığı çeşitli programlarda, İsrail'in Gazze'deki uyguladığı soykırıma dikkat çekerek uluslararası toplumu bu zulmü sona erdirmeye çağırdı. Emine Erdoğan, Gazze'deki durumu ele aldığı etkinliklerde, sıfır atık, aile değerleri ve çocuk haklarının korunması gibi konulara da vurgu yaptı.

Uluslararası Farkındalık Çalışmaları

Emine Erdoğan, yurt içi ve yurt dışında yoğun bir program yürüterek, Gazze'deki insani krizin yanı sıra sıfır atık hareketine de katkıda bulundu. Bu yıl, Vatikan'da Papa 14. Leo ile gerçekleştirdiği görüşmede, kalıcı bir ateşkes ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için Hristiyan dünyasının daha etkili bir destek sunması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Filistin'de sürdürülebilir barış için iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, Filistin Devleti’ni tanıyan ülkelerin sayısının artmasının önemine dikkat çekti.

Melania Trump’a Mektup

Emine Erdoğan, 23 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a bir mektup gönderdi. Mektubunda, Ukrayna’daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze’deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulundu. Gazze'nin yaşadığı büyük zulmü vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'nun Gazze'deki çocukların durumunu dile getiren açıklamalarına da yer verdi.

Sanatın Birleştirici Gücü

8 Ekim’de düzenlenen "Rüzgar Gibi Özgür Filistin İçin Tek Yürek" yardım etkinliğine katılan Emine Erdoğan, Filistinli kardeşler için bir araya geldiklerini belirtti. Etkinlikte, sanatın birleştirici gücü ile Gazze'deki soykırıma karşı seslerini yükselttiklerini ifade etti.

Medya ve Direniş Programı

9 Aralık'ta düzenlenen "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze’de Medya ve Direniş" programına katılan Emine Erdoğan, Gazze'deki olayların dünya kamuoyunda manipüle edildiğini belirtti. Eleştirilerini dile getirirken, insan hakları ve demokrasi gibi evrensel değerlerin ötekileştirilenler için bir tekerleme haline geldiğini vurguladı.

Filistin Sergisi ve Sıfır Atık Çalışmaları

Emine Erdoğan, 16 Aralık'ta "Hind Rajab’ın Sesi" filminin gösteriminde, Gazze'deki insani krizin durdurulması için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Ayrıca, 26 Aralık'ta düzenlenen "Kalanlar" Filistin Sergisi'nin açılışında da yer aldı ve Filistinlilerin yaşadığı acıları dile getirdi.

Çevresel Farkındalık ve Sıfır Atık Projeleri

Emine Erdoğan, sıfır atık ve çevre koruma konularında da aktif çalışmalara imza attı. 13 Şubat'ta Pakistan'da düzenlenen "Döngüsel Ekonominin İlerletilmesi" etkinliğine katılan Erdoğan, çevresel dengeyi sağlamak için döngüsel ekonomiye geçişin önemini vurguladı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler'de "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliğinde konuşarak, bu hareketin insanlığın ortak geleceğini koruma sorumluluğu olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını ifade ederken, Sıfır Atık Enstitüsü’nün kurulmasına da öncülük etti. Bu enstitü, çevre alanında Türkiye'nin ilk akademik yapılanmalarından biri olarak önemli bir sorumluluk üstlenmektedir.

Bütünsel Bir Yaklaşım

Emine Erdoğan, geleneksel Türk mutfağının sıfır atık yaşam modeli olarak değerlendirilebileceğini ifade ederek, Anadolu'nun kültürel mirasının, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilişkili olduğunu dile getirdi. Ayrıca, İstanbul’un sıfır atık hareketinin merkezi olacağını belirtti ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Bu yıl, çeşitli uluslararası etkinliklerde yaptığı konuşmalarla Emine Erdoğan, hem Gazze'deki duruma hem de çevresel sorunlara dikkat çekmeye devam etti. Yıl boyunca, aile ve çocuk hakları gibi konularda da önemli açıklamalar yaparak toplumsal duyarlılığın artırılması için çaba sarf etti.