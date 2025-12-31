Havacılık Tarihine Geçen Otonom İniş Uygulaması

ABD'nin Kolorado eyaletinde gerçekleşen olay, havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi. Garmin'in geliştirdiği acil durum otonom iniş sistemi, basınç kaybı yaşayan Beechcraft Super King Air uçağını, pilotların müdahalesi olmadan güvenli bir şekilde indirdi. Bu durum, otonom sistemlerin gerçek bir acil durumda nasıl işleyebileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.

Olayın Gelişimi

20 Aralık tarihinde Kolorado semalarında seyir halindeki Beechcraft Super King Air tipi çift motorlu turboprop uçağın kabin basıncı aniden düştü. Bu teknik arıza sonrasında Garmin'in Emergency Autoland sistemi devreye girdi. Otonom sistem, uçuş sırasında hava trafik kontrolörleriyle iletişime geçerek Denver yakınlarındaki Rocky Mountain Metropolitan Havalimanı'na sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Garmin temsilcileri, olayın "gerçek bir acil durumda sistemin baştan sona kullanıldığı ilk örnek" olduğunu vurguladı.

Otonom Sistem ve Pilotların Rolü

Garmin'in otonom iniş teknolojisi, genellikle kötü hava koşullarında yardımcı olmak üzere tasarlanmış olmasına rağmen, bu olayda pilotların uçağı kontrol edemediği bir acil durum için özel olarak programlandığı belirtildi. Uçuşun operatörü Buffalo River Aviation CEO'su Chris Townsley, kabin irtifasının güvenli seviyelerin altına düştüğünde sistemin otomatik olarak tetiklendiğini açıkladı. Pilotlar, oksijen maskelerini taktıktan sonra otonom sistemin devrede kalmasına karar verdi. Bu karar, acil durumun etkilerini en aza indirmek amacıyla alındı.

İniş Süreci ve Sonrası

Otonom sistem, iniş yapacağı yeri belirlerken pist uzunluğu ve mesafe gibi kriterlere dayanarak karar verdi. Sistem, hava trafik kontrol kulesine "Acil durum otonom inişi, pist 30R için 19 dakika" şeklinde bilgi aktararak, yerel saatle 14.20 civarında inişi tamamladı. İnişin ardından ortaya çıkan görüntülerde, pilotların uçaktan kendi başlarına indiği gözlemlendi. Başlangıçta pilotların baygın olduğu iddiaları ortaya atılsa da, sistemin yanlışlıkla kuleye "pilot yetersizliği" anonsu geçmesi durumu netleştirdi.

Regülasyonlar ve Gelecek

Olayla ilgili olarak ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) bir soruşturma başlattı. Bu tür gelişmeler, otonom sistemlerin havacılık endüstrisinde nasıl bir yer edineceğine dair önemli soruları gündeme getiriyor. Otonom iniş sistemlerinin gelecekte daha fazla kullanılacağı öngörülüyor. Bu olayın ardından, hava güvenliği standartlarının ve otonom teknolojilerin entegrasyonunun daha fazla ele alınacağı düşünülüyor.