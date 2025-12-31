Özcan Deniz'in Annesi Kadriye Deniz Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’den gelen haber, sevenlerini endişelendirdi. Kanser tedavisi gören Deniz, dün gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Özcan Deniz’in kardeşi Yurda Gürler, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla annesinin hastaneye götürüldüğü anları takipçileriyle paylaştı.

Hastaneye Kaldırılma Süreci

Kadriye Deniz, sağlık durumu nedeniyle acil olarak hastaneye sevk edildi. Durumuyla ilgili bilgi veren Yurda Gürler, “Dayan annem” notunu paylaşarak, annesine olan desteğini vurguladı. Kendisi de yaptığı bir açıklamada, annesinin bir süre daha kemoterapi tedavisi alacağını belirtti. Gürler, “Umudumuzu kaybetmeden yola devam ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Aile İlişkilerinin Zorluğu

Özcan Deniz’in ailesinde son zamanlarda yaşanan gerilimler, Kadriye Deniz’in sağlık durumu ile birlikte yeniden gündeme geldi. Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle yargıya başvurmuştu. Bu süreçte, aile içindeki bağların zayıflaması ve tartışmaların artması dikkat çekti. Kadriye Deniz’in, oğlu Özcan ve gelini Samar Dadgar hakkında yaptığı açıklamalar, ünlü sanatçının kalp spazmı geçirmesine neden olmuştu.

İlişkilerin Kopma Noktası

Yaşanan bu olumsuz gelişmelerin ardından Özcan Deniz, annesi ve ağabeyiyle tüm bağlarını kopardığını açıkladı. Özcan Deniz, hayatında yalnızca eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey’in yer aldığını belirtmişti. Kadriye Deniz de benzer bir tutum sergileyerek, oğlu ile ilişkisini tamamen sonlandırdığını ifade etti. Aile içindeki bu kırılma, Kadriye Deniz’in sağlık durumu ile birlikte daha da dikkat çekici hale geldi.

Özcan Deniz’in annesinin sağlık durumu, sanatçının sevenleri için kaygı verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kadriye Deniz’in tedavi süreci ve sağlık durumu, ailenin geleceği açısından da önem taşıyor. Sanat dünyasından ve sevenlerinden gelen iyi dilekler, aileye moral kaynağı olmayı sürdürüyor.