Dolar
41,3152 %0,24
Euro
48,6900 %0,44
Gram Altın
4.836,38 % -0,42
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji TEKNOFEST 2025, Yoğun Katılımla Devam Ediyor

TEKNOFEST 2025, Yoğun Katılımla Devam Ediyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
TEKNOFEST 2025, Yoğun Katılımla Devam Ediyor
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025, ikinci gününde de büyük bir katılımla sürüyor. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen etkinlikte, ziyaretçiler teknoloji stantlarını gezerek, çeşitli hava araçlarının etkileyici gösterilerini izleme fırsatı buluyor.

Festivalde Heyecan Verici Gösteriler

TEKNOFEST, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yeniliklerini sergilemek üzere birçok yarışma ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Festivalin bu yılki programında, ünlü akrobasi timleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da yer alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Sabah saatlerinden itibaren festival alanını dolduran katılımcılar, çocuklarıyla birlikte teknoloji stantlarını ziyaret edip, gün boyunca düzenlenen uçuş gösterilerini takip ediyor.

Uçuş Gösterileri ve Hava Araçları

Festivalde, paramotor, HÜRKUŞ, T-129 ATAK, T-70, SOLOTÜRK, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı, T-70 ve S-70 helikopteri gibi önemli hava araçları, gösteri uçuşları gerçekleştiriyor. Bu gösteriler, hem havacılık meraklıları hem de aileler için keyif dolu anlar sunuyor. TEKNOFEST, katılımcılara teknolojinin gelişimi ve havacılık alanındaki yenilikler hakkında bilgi edinme fırsatı sağlarken, aynı zamanda genç nesillere ilham vermeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin gelecekteki teknolojik atılımlarına ışık tutan TEKNOFEST, katılımcılara sadece eğlenceli anlar sunmakla kalmayıp, aynı zamanda bilgi paylaşımına da olanak tanıyor. İlgili stantlarda, çeşitli teknoloji firmaları ve üniversitelerin projeleri sergilenirken, ziyaretçiler yenilikçi fikirlerle tanışma şansı buluyor. Festivalin ilerleyen günlerinde daha birçok etkinlik ve gösteri planlanıyor, böylece katılımcılar için heyecan dolu bir deneyim sunmaya devam ediliyor.

#Haberler
#Teknoloji
Ali Koç, TFF'yi Ziyaret Etti
Ali Koç, TFF'yi Ziyaret Etti
#Spor / 18 Eylül 2025
Yabancı Yatırımcılar 164,9 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı
Yabancı Yatırımcılar 164,9 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı
#Ekonomi / 18 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Öğrencilerden Yapay Zeka Destekli Hukuk Modeli: LexAI
Öğrencilerden Yapay Zeka Destekli Hukuk Modeli: LexAI
Teknoloji
Apple’dan ilk bükülme testi: iPhone Air gerçekten dayanıklı mı?
Apple’dan ilk bükülme testi: iPhone Air gerçekten dayanıklı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Bize Tarih Dersi Vermesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Bize Tarih Dersi Vermesin
Ömer Koç Kimdir? Neden Gazze Açıklamalarıyla Gündem Oldu?
Ömer Koç Kimdir? Neden Gazze Açıklamalarıyla Gündem Oldu?
Ezgi Şenler ve Ömer Gürger'in Düğününden Renkli Kareler
Ezgi Şenler ve Ömer Gürger'in Düğününden Renkli Kareler
Türkiye’nin İlk Spor Müzesi Siirt’te Kuruluyor
Türkiye’nin İlk Spor Müzesi Siirt’te Kuruluyor
Yeni Yılda Vergi ve Harçlarda Önemli Artışlar Bekleniyor
Yeni Yılda Vergi ve Harçlarda Önemli Artışlar Bekleniyor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kazanacağı Para Ödülleri
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kazanacağı Para Ödülleri
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft