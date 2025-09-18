TEKNOFEST 2025, Yoğun Katılımla Devam Ediyor

İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025, ikinci gününde de büyük bir katılımla sürüyor. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen etkinlikte, ziyaretçiler teknoloji stantlarını gezerek, çeşitli hava araçlarının etkileyici gösterilerini izleme fırsatı buluyor.

Festivalde Heyecan Verici Gösteriler

TEKNOFEST, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yeniliklerini sergilemek üzere birçok yarışma ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Festivalin bu yılki programında, ünlü akrobasi timleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da yer alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Sabah saatlerinden itibaren festival alanını dolduran katılımcılar, çocuklarıyla birlikte teknoloji stantlarını ziyaret edip, gün boyunca düzenlenen uçuş gösterilerini takip ediyor.

Uçuş Gösterileri ve Hava Araçları

Festivalde, paramotor, HÜRKUŞ, T-129 ATAK, T-70, SOLOTÜRK, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı, T-70 ve S-70 helikopteri gibi önemli hava araçları, gösteri uçuşları gerçekleştiriyor. Bu gösteriler, hem havacılık meraklıları hem de aileler için keyif dolu anlar sunuyor. TEKNOFEST, katılımcılara teknolojinin gelişimi ve havacılık alanındaki yenilikler hakkında bilgi edinme fırsatı sağlarken, aynı zamanda genç nesillere ilham vermeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin gelecekteki teknolojik atılımlarına ışık tutan TEKNOFEST, katılımcılara sadece eğlenceli anlar sunmakla kalmayıp, aynı zamanda bilgi paylaşımına da olanak tanıyor. İlgili stantlarda, çeşitli teknoloji firmaları ve üniversitelerin projeleri sergilenirken, ziyaretçiler yenilikçi fikirlerle tanışma şansı buluyor. Festivalin ilerleyen günlerinde daha birçok etkinlik ve gösteri planlanıyor, böylece katılımcılar için heyecan dolu bir deneyim sunmaya devam ediliyor.